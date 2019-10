Cyberpunk e videogiochi: appuntamento con Cyerpunk Fever venerdì 18 ottobre su Twitch!

Per accompagnare l'attesa che ci separa dalla pubblicazione della nuova produzione di CD Projekt RED, Everyeye vi propone una serie di appuntamenti interamente dedicati all'immaginario cyberpunk nei videogiochi.

Questi prendono vita nel formato di Cyberpunk Fever, una rubrica che va ad arricchire ulteriormente la programmazione live attiva sul canale Twitch di Everyeye. Ospite d'eccezione del format sarà Be_Frankie: in sua compagnia si parlerà di un ampio numeri titoli, ognuno dei quali rappresenta una diversa incarnazione dell'universo cyberpunk all'interno del mondo videoludico. Vi invitiamo dunque a sintonizzarvi su Twitch nel corso della serata di venerdì 18 ottobre: a partire dalle ore 21:00, Cyberpunk Fever vi accompagnerà alla scoperta di Blade Runner. Non mancate!

Nel corso degli episodi successivi, saranno protagonisti produzioni, di cui vi riportiamo di seguito l'elenco completo: Beneath a steel sky, DreamWeb, System Shock, System Shock 2, Deus Ex, Deus Ex: Human Revolution, Remember me, Observer, Ruiner, Dex Va-11 Hall-a: Cyberpunk Bartender Action, Satellite Reign, Shadowrun Returns. Siete pronti ad immergervi in un lungo ed avventuroso viaggio alla scoperta dell'immaginario cyberpunk?



Ricordandovi nuovamente che il prossimo appuntamento con Cyberpunk Fever è fissato per le ore 21:00 di venerdì 18 ottobre, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine, per non perdervi nessun dettaglio sul ricco palinsesto del canale Twitch di Everyeye!