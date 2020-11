Cyberpunk vs The Witcher: preordini superiori a qualsiasi gioco a tema Strigo

In casa CD Projekt RED si è di recente tenuto un incontro con gli investitori, volto a presentare i risultati finanziari conseguiti dalla software house nel corso dell'ultimo trimestre.

L'appuntamento ha rappresentato un'occasione per affrontare molteplici tematiche, dall'apprezzamento di Keanu Reeves nei confronti del gioco alla conferma che i primi dettagli su DLC e multiplayer di Cyberpunk 2077 saranno condivisi con il pubblico soltanto dopo l'uscita dell'epopea distopica ambientata a Night City. In occasione del meeting, tuttavia, Piotr Nielubowicz, CFO di CD Projekt RED, ha offerto un primo indizio sull'accoglienza riservata all'RPG da parte della community videoludica. Il dirigente ha infatti reso noto che al momento i preordini di Cyberpunk 2077 sono già "notevolmente più elevati" di quanto mai accaduto con un gioco della serie The Witcher.



Un primo traguardo che lascia ben sperare per quella che sarà la futura performance commerciale dell'attesa produzione, ormai in dirittura di arrivo sugli scaffali videoludici. CD Projekt RED ha inoltre dichiarato di aspettarsi un particolare successo per la versione digitale di Cyberpunk 2077. Una valutazione che si spinge addirittura a quantificare la percentuale di acquisti di quest'ultima come probabilmente superiore al 50% del totale, almeno nel primo periodo di presenza del gioco sul mercato.