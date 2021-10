Cyberpunk, Far Cry, Watch Dogs, GTA: chi esce meglio da un'auto incastrata?

Da grande fan di sparatutto open world, lo youtuber Betaz ha condotto una simpatica video analisi sull'impegno profuso dagli sviluppatori per gestire due delle animazioni più "fastidiose" da ricreare ingame, ossia l'ingresso e l'uscita dell'eroe da un'auto che viene parcheggiata in modo tale da bloccarne le portiere.

A dispetto delle ingenti risorse spese dalle case di sviluppo più celebri per infondere realismo nel comparto grafico e nelle animazioni dei propri universi a mondo aperto, quasi tutte le software house gestiscono con difficoltà delle situazioni ingame che prevedono delle auto incastrate e personaggi impossibilitati a utilizzare le portiere per scendere o entrare nel veicolo.

Il lungo elenco di videogiochi analizzati dallo youtuber abbraccia gli sparatutto a mondo aperto più famosi, evidenziando l'ampio spettro di decisioni prese dagli sviluppatori nel risolvere "con creatività" il problema. In molti casi, le software house scelgono di realizzare un'animazione e di riciclarla nei capitoli successivi della medesima serie, come nei casi di Watch Dogs, Grand Theft Auto, Mafia e Far Cry.

Anche i titoli cresciuti all'infuori delle IP già consolidate non sfuggono alla spietata regola della semplificazione dell'animazione per risolvere il problema dell'auto incastrata: in giochi come Cyberpunk 2077, ad esempio, V esce dal veicolo teletrasportandosi sul tetto e non può rientrare nell'auto (una limitazione, quest'ultima, che lo accomuna ai protagonisti di molti altri titoli).

Le soluzioni più creative sembrano essere quelle escogitate da Ubisoft e dagli ormai sciolti United Front Games: nella serie di Watch Dogs, ad esempio, l'eroe rompe il finestrino e si arrampica sul tetto con un'animazione fluida, mentre in Sleeping Dogs il personaggio arriva addirittura a sfondare a calci il parabrezza pur di uscire dall'auto. E voi, quale soluzione preferite per liberare il vostro alter-ego dalla trappola di un'auto con portiere bloccate? Date un'occhiata al video in apertura d'articolo e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.