Cyberunk 2077, benvenuti al Totentanz! Tour video nel locale ricreato all'E3 da CD Projekt

In seguito al reveal della data di pubblicazione di Cyberpunk 2077 in occasione dell'E3 2019, il team di sviluppo ha iniziato a condividere con i videogiocatori ulteriori informazioni sul mondo di gioco.

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, infatti, CD Projekt Red ha pubblicato diversi artwork, grazie ai quali abbiamo potuto approfondire diversi aspetti del titolo. Alcuni di questi si sono infatti concentrati su alcuni dei personaggi di Cyberpunk 2077, presentandoci in particolare Dex, Bug e Placide. Interessanti anche gli approfondimenti dedicati a quello che saranno gli stili di abbigliamento che troveremo nel mondo di gioco, tra i quali figurano ad esempio l'Entropism e il Kitsch.

In attesa di poter mostrare ulteriori dettagli di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo ci accompagna in un breve tour video all'interno del "Totentanz", locale ricreato dalla software house in occasione dell'E3 2019, presso una delle proprie postazioni. Come potete verificare in calce, la location si presenta ricca di dettagli e di piccole chicche, che lo rendono sicuramente parecchio intrigante. Rispondendo alla domanda di un utente, l'account Twitter di Cyberpunk 2077 ha confermato che si tratta di uno dei pub di Night City. Non è tuttavia specificato se il peculiare locale è semplicemente parte dell'universo narrativo legato al mondo di Cyberpunk oppure se sarà effettivamente presente all'interno del gioco.



L'area ha accolto al suo interno i giornalisti che hanno avuto modo di vedere il gioco in azione all'E3 2019, potete trovare le nostre impressioni nell'anteprima di Cyberpunk 2077, realizzata da Alessandro Bruni.