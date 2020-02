Cydonia discute in un video di ReMind, l'espansione di Kingdom Hearts 3

Il supporto post-lancio di Kingdom Hearts 3 è giunto al termine con il lancio dell'espansione ReMind, ora disponibile all'acquisto al prezzo di 29,99 euro su PlayStation 4 e Xbox One.

Incredibilmente attesa dai videogiocatori, ansiosi di vivere nuove avventure e scoprire dettagli mai inediti sull'intreccio narrativo del terzo capitolo della serie, il contenuto scaricabile ha in parte tradito le aspettative. Come fa notare il nostro Gabriele Laurino nella sua recensione di ReMind, nonostante le novità (come il ritorno dei personaggi di Final Fantasy), la scrittura si è rivelata pigra e frammentata. Gli ottimi contenuti opzionali, inoltre, non riescono ad allungare di molto l'esperienza, o almeno non quanto ci si aspetterebbe da un contenuto venduto a 29,99 euro.

Anche Francesco Cilurzo, in arte Cydonia, ha voluto dire la sua l'argomento intervenendo sul canale Twitch di Everyeye. La trasmissione è andata in onda nella giornata di venerdì 31 gennaio, ma non temete: se vi siete persi l'appuntamento, potete rimediare grazie alla replica allegata in calce a questa notizia! Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale e ad attivare la ricezione delle notifiche cliccando sul pulsante a forma di campanella, così non rischierete di mandare ai prossimi appuntamento del palinsesto.