Cydonia gioca a TemTem, GDR online ispirato a Pokémon!

Nei giorni scorsi Francesco "Cydonia" Cilurzo, uno dei massimi esperti italiani di Pokémon, è nuovamente intervenuto sul canale Twitch di Everyeye per giocare alla versione Alpha di TemTem, un promettente GDR online palesemente ispirato ai giochi dei Pokémon.

Chi meglio di Cydonia, quindi, per valutare un gioco basato sulla cattura di mostriciattoli? Prima di cominciare a giocare e in attesa dell'apertura dell'Accesso Anticipato, ha illustrato nel dettaglio le meccaniche di gioco e parlato della storia recente della produzione sviluppata dalla software house spagnola CremaGames sotto etichetta Humble Bundle. Quando sono stati finalmente aperti i server, Cydonia ci ha portati allo scoperta del gioco, affrontando le fasi iniziali dell'avventura, esplorando le ambientazioni e cimentandosi nei primi combattimenti. Se vi siete persi la diretta, non temete, perché potete rimediare con la replica allegata in apertura di notizia! Buona visione!



Temtem è destinato a vedere la luce su PC tra pochissimi giorni, ovvero martedì 21 gennaio. L'avventura è ambientata nell'Arcipelago Airborne, composto da sei isole profondamente differenti tra loro e ricolme di creature da incontrare, catturare, collezionare e far combattere. L'universo di gioco è continuamente connesso in rete, ed è possibile collaborare con i giocatori di tutto il mondo, sfidarli o semplicemente vederli all'opera durante la loro avventura.