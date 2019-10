Cydonia racconta Pokémon Spada e Scudo: nuovo appuntamento il 17 ottobre su Twitch

Ad un mese dal lancio di Pokémon Spada e Scudo l'atmosfera attorno ai giochi di Game Freak si fa sempre più calda. Se volete scoprire le ultime informazioni sulle nuove avventure nel mondo dei Pokemon, non perdetevi il secondo dei tre appuntamenti speciali che abbiamo preparato sul canale Twitch di Everyeye con Cydonia.

Cydonia, uno dei massimi esperti italiani di Pokémon, è pronto a condividere con la community di Everyeye le sue impressioni e le informazioni più esclusive su Pokémon Spada e Scudo, sempre più al centro dell'attenzione in vista del lancio previsto per il mese prossimo. Il secondo dei tre appuntamenti previsti andrà in onda a partire dalle 17:00 di giovedì 17 ottobre (domani), ovviamente sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete invitati ad iscrivervi per poter interagire con i protagonisti della live e con gli altri utenti. Durante la trasmissione potrete infatti porre i vostri quesiti in diretta, in quella che a tutti gli effetti sarà una sessione Q&A. Inoltre, siamo sicuri che Cydonia saprà stupirvi con qualche sorpresa!

Nel frattempo, vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo arriveranno in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre, accompagnati dalle nuove forme Gigamax di Pikachu, Charizard e tanti altri.