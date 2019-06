Cydonia racconta Pokemon Spada e Scudo: provato ed impressioni dall'E3 di Los Angeles!

L'edizione 2019 dell'E3 è stata decisamente ricca di novità per i videogiocatori affezionati alle creature di Casa Game Freak: ce ne parla in video Cydonia!

Dopo aver provato una demo di Pokemon Spada e Pokemon Scudo direttamente presso la fiera losangelina ed aver potuto analizzare l'inedita sequenza di gameplay mostrata al Nintendo Treehouse, Pokemon Millenium ha realizzato un video di analisi e di commento ampiamente dettagliato. Diverse le tematiche affrontate: dal ritorno delle meccaniche "tradizionali" legate alle Palestre Pokemon fino alle potenzialità del Dynamax, nuova meccanica che consente agli Allenatori di trasformare, durante le lotte Pokemon, i propri fidati compagni in veri e propri "Giganti". Spazio inoltre anche per un'analisi delle prime informazioni sui Raid ed un commento sulla scelta di Game Freak di limitare la possibilità dei giocatori di trasferire nei due nuovi capitoli esclusivamente le creature presenti nel Pokedex di Galar. Insomma, un'analisi ricca ed approfondita, che gli aspiranti Maestri di Pokemon non vorranno in alcun modo perdersi. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione: il video, come da tradizione, è disponibile direttamente in apertura a questa news!



Ne approfittiamo inoltre per ricordare a lettori e lettrici che Pokemon Spada e Pokemon Scudo saranno disponibili, in esclusiva su Nintendo Switch, a partire dal prossimo 15 novembre. Pronti ad avventurarvi nella Regione di Galar?