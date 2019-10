Cydonia racconta Pokémon Spada e Scudo: prima puntata l'11 ottobre su Twitch

Ansiosi di scoprire nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo? Vi capiamo perfettamente, pertanto abbiamo preparato per voi tre appuntamenti speciali sul canale Twitch di Everyeye con protagonista Cydonia, uno dei massimi esperti italiani di Pokémon, che abbiamo già avuto modo di ospitare in passato.

Cydonia è ansioso di condividere con tutta la community di Everyeye le sue impressioni su Pokémon Spada e Scudo, che annuncio dopo annuncio continuano a trovarsi sotto le luci della ribalta. Il primo dei tre appuntamenti previsti andrà in onda dalle 17:00 alle 19:00 di venerdì 11 ottobre, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, un requisito indispensabile per interagire con la redazione e gli altri utenti in chat. La trasmissione prenderà i connotati di una sessione Q&A, durante la quale il nostro ospite farà il punto della situazione analizzando tutti i dettagli noti sui due giochi e risponderà alle domande degli spettatori. Vi aspettiamo numerosi!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Pokémon Spada e Scudo arriveranno esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre, introducendo un bel po' di novità per la serie, come i Pokémon Gigamax e la funzione di auto-salvataggio opzionale.