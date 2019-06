Cygames: Project Awakening sarà open-world, tra le ispirazioni il Signore degli Anelli

Il team di Cygames è attualmente al lavoro su diversi progetti videoludici. Uno di questi è il misterioso quanto intrigante gioco ad ora conosciuto come Proect Awakening.

Il progetto è stato annunciato da Cygames nel corso del 2016, con la pubblicazione di un primo teaser trailer. Successivamente, si sono perse per un periodo di circa due anni le tracce del progetto, che è tornato a mostrarsi solamente nel 2018. In occasione del Tokyo Game Show dello scorso anno, infatti, la software house ha condiviso con il pubblico il primo vero e proprio trailer di Project Awakening, che ha immediatamente attirato l'attenzione della community videoludica. Da allora, tuttavia, le informazioni sul titolo sono state estremamente ridotte.

L'E3 2019 ha tuttavia fornito l'occasione per cercare di scoprire qualcosa di più. Durante la fiera losangelina, il portale FextraLife ha avuto modo di intervistare il producer di Cygames Takaki, che ha offerto diversi dettagli sul titolo: "Sarà un gioco open-world, avrà funzionalità multiplayer, per riunirvi con gli amici e combattere. Avrà parecchio combattimento, sangue e sudore. Stiamo provando qualcosa di davvero nuovo e interessante [...]".

Pur non potendo fornire molti dettagli, Takaki ha inoltre sottolineato che Project Awakening, che Takaki ha confermato non essere il titolo definitivo del gioco, rappresenterà per Cygames il proprio "progetto pilota per fare breccia nel mercato occidentale con un gioco console". Il Producer cita tra le ispirazioni del progetto nientemeno che Il Signore degli Anelli e Game of Thrones. Alla fatidica domanda legata a quando potremo sapere qualcosa di più del gioco, Takaki ha dichiarato che questo "potrebbe richiedere un po' di tempo. [...] Probabilmente il prossimo anno".

Siete curiosi di saperne di più?