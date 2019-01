Cygames registra il marchio Project Awakening Arise

Cygames ha registrato in Europa il marchio Project Awakening Arise, relativo al titolo omonimo "Project Awakening" annunciato allo scorso Tokyo Game Show. Il sottotitolo Arise compare però oggi per lap rima volta in assoluto.

Il fatto che il nome sia stato registrato in Europa farebbe pensare ad un sicuro arrivo del gioco anche nel nostro continente, sebbene al momento il lancio sia previsto solamente nei territori asiatici. Project Awakening Arise potrebbe essere il nome scelto per la demo o magari per un prologo, inoltre è probabile che il termine "Project" venga rimosso dalla nomenclatura ufficiale.

Project Awakening (o Project Awakening Arise) è atteso per il 2019 su PlayStation 4, restiamo in attesa di maggiori informazioni da parte del publisher Cygames, che potrebbero non tardare ad arrivare, considerando che la registrazione del trademark è stata effettuata nelle scorse ore.