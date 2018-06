Cygames sarà uno degli sponsor dell'EVO World Championship 2018

Cygames, sviluppatore di giochi mobile estremamente popolari in Giappone (come Granblue Fantasy e Shingeki no Bahamut) nonché sponsor della Juventus, ha annunciato la propria volontà di sponsorizzare la EVO World Championship di quest'anno.

Quest'anno il circuito competitivo dedicato ai fighting games tornerà nuovamente al Mandalay Bay di Las Vegas dal 3 al 5 agosto.

L'EVO è uno dei più grandi tornei FGC al mondo che riunisce ogni anno migliaia di giocatori e fan. Quest'anno l'EVO ospiterà tornei ufficiali per otto titoli competitivi tra cui Tekken 7, Super Smash Bros. Wii U e Street Fighter 5: Arcade Edition.

"Per i giocatori giapponesi nessun evento è considerato più importante dell'EVO, quindi naturalmente siamo entusiasti di porte far parte dell'evento del 2018." ha dichiarato Yume Kimura, direttore esecutivo di Cygames. "È un vero onore supportare non solo Cygames Beast, ma l'intera community dei giochi di combattimento e speriamo che sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione".

Come parte della sponsorizzazione, Cygames avrà un proprio stand al torneo per presentare e pubblicizzare uno dei suoi giochi di carte digitali più popolari: Shadowverse. Cygames, comunque, non è estraneo alla scena esport. Lo sviluppatore ha un proprio team esport, noto come Cygames Beast, che annovera alcuni tra i migliori giocatori di FGC al mondo tra cui il leggendario giocatore di Street Fighter Daigo "The Beast" Umehara.