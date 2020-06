Cygni All Guns Blazing: nuovo trailer per lo shoot 'em up in stile Pixar

In occasione del Future Games Show torna a mostrarsi anche il promettente Cygni: All Guns Blazing, twin stick shooter al quale stanno lavorando ben due ex-Pixar e che sembra puntare molto sul suo comparto tecnico.

Come evidenziato anche sulla pagina ufficiale Steam del gioco, il team di sviluppo parla di "grafica d’avanguardia" ed effetti speciali stupefacenti, al punto da rendere questo shoot 'em up un nuovo riferimento per gli sparatutto cinematografici. Nel trailer pubblicato questa sera abbiamo potuto vedere una bellissima introduzione con la protagonista in CG, per poi passare ad un'avvincente scontro con un boss durante il quale è stato fondamentale schivare i suoi velocissimi attacchi.

Prima di lasciarvi al filmato mostrato al Future Games Show, vi ricordiamo che Cygni: All Guns Blazing è attualmente previsto sulle console dell'attuale generazione (PlayStation 4 e Xbox One), PC (Steam) e console next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sul periodo d'uscita ed è probabile che l'arrivo sugli scaffali di questo titolo sia previsto per il prossimo anno.

Sapevate che Cygni: All Guns Blazing fa parte dei titoli PlayStation 5 che forse non conoscete nonostante siano stati annunciati da tempo?