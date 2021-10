Cygni All Guns Blazing: lo shooter nextgen sarà edito da Konami, ecco il nuovo video

La software house scozzese KeelWorks celebra con un nuovo video di Cygni All Guns Blazing la collaborazione siglata con Konami per pubblicare su PC e console il loro twin stick shooter in salsa nextgen.

Il progetto di Cygni promette di portare una ventata di freschezza nel genere degli shoot'em up a scorrimento verticale attraverso un'esperienza ludica e grafica di ultima generazione, con animazioni particolarmente curate e tante missioni da completare in scenari ricchi di dettagli.

Sul fronte dei contenuti, il titolo propone una campagna principale da svolgersi sia in solitaria che in cooperativa locale a schermo condiviso, con sfide ambientate in livelli pieni di nemici da abbattere a ondate. Il sistema di progressione si basa sui potenziamenti da sbloccare avanzando nelle missioni, tramite i quali accedere ad armamenti sempre più devastanti e a modificatori per convogliare l'energia agli scudi o all'arsenale, dai proiettili convenzionali ai missili a guida autonoma.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta ci penseranno i combattimenti finali contro Boss giganteschi e una colonna sonora originale che seguirà dinamicamente lo svolgersi delle partite, attraversando i panorami di oceani alieni, territori distopici e metropoli sci-fi. In attesa di ricevere ulteriori dettagli su piattaforme e tempistiche di commercializzazione, vi lasciamo al nuovo video e alle ultime immagini ingame di Cygni All Guns Blazing.