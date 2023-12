Cynthia Hidden in the Moonshadow: l'action adventure arriva a gennaio su Xbox e Switch

Con un messaggio condiviso su Twitter/X, il responsabile del team di Catthia Games ci informa dell'imminente approdo dell'action adventure Cynthia Hidden in the Moonshadow su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Già disponibile dal 10 aprile di quest'anno su PC con recensioni 'Perlopiù Positive' su Steam, Cynthia Hidden in Moonshadow immerge gli appassionati del genere in un'esperienza a tinte fantasy piena di enigmi da risolvere e nemici da fronteggiare.

Tra fasi platform, sequenze di combattimento e dungeon pieni di congegni misteriosi, la nostra intrepida alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per esplorare la Valle di Tesana e riuscire ad acquisire le abilità e le competenze necessarie per diventare la guerriera più forte del proprio villaggio.

L'impianto ludico eretto dalla software house indipendente prende spunto dai capolavori del genere per concretizzare la visione di un'opera che sprona gli utenti a esplorare un vasto mondo per evolvere il proprio equipaggiamento e acquisire nuovi poteri per l'arco incantato di Cynthia, utilizzabile sia nei combattimenti che nell'interazione con gli elementi dinamici dello scenario per risolvere gli enigmi.

Le versioni console di Cynthia Hidden in the Moonshadow saranno disponibili dal 10 gennaio 2024, tanto su Nintendo Switch quanto su Xbox One e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questa avventura fantasy, in calce alla notizia trovate una galleria immagini e il video gameplay che ne ha accompagnato il lancio su PC.