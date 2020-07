Cyperpunk 2077, tra mappe fan made e viaggio rapido: la natura di Night City

Mentre NIght City brilla grazie al Ray Tracing, la struttura della tentacolare metropoli che rappresenterà il cuore pulsante di Cyberpunk 2077 continua a incuriosire il pubblico.

Molti si chiedono quanto sarà estesa, al punto che un utente ha cercato di ricostruirne completamente la planimetria. Utilizzando il materiale ufficiale mostrato sino ad oggi, un giocatore ha provato a ricreare la mappa di Night City: potete visionare il risultato direttamente in calce a questa news. Ovviamente, al momento non vi è modo di verificare quanto questa approssimazione potrà rivelarsi corretta, ma CD Projekt RED ha comunque confermato in passato alcuni dettagli interessanti. In particolare, il team aveva invitato a non valutare l'estensione di Cyberpunk 2077 in termini di superficie, poiché la mappa di Night City si svilupperà molto in verticale.



Ma in quale modo potremo spostarci da un distretto all'altro della città? Ebbene, secondo quanto riferito dal Level Designer Miles Tost alla redazione di GameStar, il viaggio rapido dell'RPG funzionerà in maniera simile a The Witcher 3: Wild Hunt. Nonostante le atmosfere urbane, il giocatore non potrà usufruire della rete della metropolitana di Night City pagando il biglietto come un comune cittadino. CD Projekt RED ha infatti scelto di optare per una soluzione di genere differente.