Cyyberpunk 2077, V sarà sempre all'erta: potrà guardarsi intorno durante i dialoghi

In attesa di un nuovo Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt RED prosegue il lavoro sull'ambiziosa produzione, con la promessa di non dover procedere a ulteriori rinvii.

Il fatidico appuntamento con il GDR resta dunque fissato per la giornata del 19 novembre, data a partire dalla quale i giocatori potranno calarsi nei panni di V e immergersi in quello che promette di essere un ammaliante universo distopico. Come da tradizione per il genere cybperunk, nel titolo troveremo ad attenderci un mondo pericoloso, popolato da personaggi ambigui e in cui il rischio di un tradimento è sempre dietro l'angolo.

Ebbene, sembra che il/la protagonista di Cyberpunk 2077 sia perfettamente consapevole di questo stato delle cose, almeno quel tanto che basta per non abbassare la guardia in nessuna circostanza. A confermarlo giunge un dettaglio interessante condiviso da Official PlayStation Magazine. Il numero di settembre 2020 conferma infatti che durante le fasi di dialogo, il giocatore manterrà il controllo di V. In questa fase sarà possibile guardarsi attorno, così da poter scorgere l'eventuale emergere di un pericolo improvviso! Che gli autori abbiano in programma qualche sgradita sorpresa da parte degli NPC?



In attesa di scoprirlo, segnaliamo in chiusura un'importante avvertenza. Di recente, infatti, alcuni utenti hanno segnalato in rete di aver ricevuto inviti per una Beta del gioco: CD Projekt RED ha dichiarato di prestare attenzione poiché si tratta di fake.