Da Agents of Shield e Jessica Jones sino a Timeless, le notizie di ieri di Serie TV

Nella giornata di ieri, il mondo deiè stato sconvolto dall'arrivo di trailer e rivelazioni importanti. Ripercorriamo dunque le ultime 24 di, tra le news e gli articoli di approfondimento proposti tra le pagine pagine della nostra sezione dedicata.

Ieri mattina è infatti emerso in rete il primo trailer della seconda stagione di Timeless, la serie di Shawn Ryan ed Eric Kripke che NBC ha rinnovato in seguito alla forte protesta degli spettatori, devastati dall'iniziale cancellazione annunciata dalle alte sfere del network subito dopo la conclusione della prima stagione.

Come ogni giorno, non sono certo mancate notizie succulente sulle più seguite serie superoistiche, come appunto Gotham ed Agents of S.H.I.E.L.D., delle quali sono emerse delle scottanti novità. Dal momento che la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.D. si è recentemente presa un mese di pausa, l’interprete dell’Agente Coulson, Clark Gregg, ha voluto stuzzicare la curiosità dei fan, suggerendo che il centesimo episodio della serie potrebbe includere un evento di proporzioni cosmiche.

Gotham, invece, è ancora una volta al centro del dibattito: l’enigmatico e carismatico personaggio di Jerome Valeska (interpretato dall’attore Cameron Monaghan) è in realtà il Joker oppure no? Sebbene la produzione continui a negarlo, Mark Hamill ha rivelato di non avere dubbi in merito.

L’acclamata attrice Aubrey Plaza, che in Legion interpreta l’intricato personaggio di Lenny, ha condiviso su Instagram un enigmatico teaser in cui anticipa i nuovi e terrificanti pericoli cui assisteremo nella seconda stagione ormai alle porte.

Subito dopo la messa in onda dell’undicesimo episodio di Legends of Tomorrow, la rete statunitense The CW ha invece rilasciato trailer e sinossi ufficiale dell’episodio che potremo visionare lunedì prossimo, "The Curse of Earth Totem”, in cui le Leggende DC Comics indosseranno dei classici abiti pirateschi.

Passando poi a Netflix, il colosso dello streaming ha pubblicato un breve trailer che riassume a grandi linee le vicende dell’eroina Jessica Jones, che a partire dal mese di marzo tornerà finalmente sulla piattaforma con i nuovi episodi della seconda stagione inedita. Avete già visionato le nuove foto che segnano il ritorno sul set della strepitosa Krysten Ritter?

Buone notizie anche per i fan del Signore del Tempo, in quanto Jodie Whittaker, la nuova interprete del Dottore, ed il nuovo showrunner della serie, Chris Chibnall, hanno rivelato che l’undicesima stagione di Doctor Who esordirà ufficiale nel mese di ottobre 2018.



Per quel che concerne infine gli approfondimenti editoriali, abbiamo deciso di proporvi la nostra recensione di Re:Mind, il thriller co-prodotto da Netflix e TV Tokyo, che sebbene avesse delle premesse interessanti, si è rivelato alquanto mediocre nella realizzazione.



Quali dei contenuti proposti avete trovato più interessanti?