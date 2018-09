Da Animal Crossing a Luigi's Mansion 3: tutte le novità del Nintendo Direct (14 settembre)

Da pochi minuti si è concluso il nuovo Nintendo Direct del 14 settembre, con l'arrivo di numerosi annunci per i possessori di Switch e 3DS, a partire da Luigi's Mansion 3 e dal nuovo capitolo di Animal Crossing in arrivo sulla console ibrida.

Il Nintendo Direct del 14 settembre ha aperto le danze con l'annuncio ufficiale di Luigi's Mansion 3 (titolo provvisorio), il nuovo capitolo delle avventure spettrali di Luigi in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2019. La casa di Kyoto tornerà a fornire ulteriori dettagli sul gioco nel prossimo futuro, ma intanto è stato pubblicato un breve reveal trailer con alcune sequenza di gameplay.

Spazio poi a due nuovi in arrivo su Nintendo 3DS: annunciato Kirby's Extra Epic Yarn, remake dell'omonimo titolo pubblicato originariamente su Nintendo Wii nel 2010, e la data di lancio di Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser's Jr.'s Journey.

Nel corso della diretta è stato annunciato New Super Mario Bros U Deluxe per Switch, titolo che includerà le riedizioni di New Super Mario Bros. U e New Super Luigi U (usciti in origine su Nintendo Wii U). Tempo di grandi ritorni sulla console Nintendo anche per Final Fantasy, con l'arrivo di Final Fantasy VII, IX, X, XII Zodiac Age, Final Fantasy XV Pocket Edition e World of Final Fantasy in arrivo su Switch.

Nintendo ha annunciato a sorpresa anche Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Switch, in modo simile a quanto avvenuto con Resident Evil 7: Biohazard. Restando in tema di produzioni multipiattaforma, inoltre, a partire da oggi Cities Skylines è disponibile sul Nintendo eShop della console ibrida.

Dopo l'annuncio di Katamari Reroll e di Town, il nuovo JRPG di Game Freak, Nintendo ha confermato l'arrivo di uno speciale bundle di Switch dedicato a Super Smash Bros Ultimate, senza dimenticare la finestra di lancio di Yoshi's Crafted World. L'evento di presentazione si è chiuso in bellezza con l'annuncio di un nuovo capitolo di Animal Crossing in arrivo su Switch nel corso del 2019.

In cima alla notizia potete gustarvi la replica integrale del Nintendo Direct andato in onda questa notte.