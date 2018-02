Da Aquaman a Black Panther fino ad Avengers: Infinity War: le migliori news Cinema di ieri

Riepilogando le migliori notizie Cinema uscite nella giornata di ieri, possiamo subito partire con i nuovi rumor legati ai test-screening dell' Aquaman di, dato che riporterebbero notizie interessanti.

Sapevamo già fossero stati apparentemente positivi, ma adesso molte voci insistenti parlerebbero di un cinecomic "capace di risollevare le sorti del DCEU", meglio del fallimentare Justice League. Una vera e propria "rivincita per la DC", almeno stando a questi rumor, che lascerebbe addirittura ben sperare per il prossimo Shazam! di David F. Sandberg.



Da qui passiamo a Black Panther, che con i suoi 704 milioni worldwide si conferma uno dei miglior cinecomic standalone Marvel di sempre, almeno a livello commerciale. Tutto questo successo aprirebbe la strada quasi certamente a un sequel, nel quale il cantautore rap Kendrick Lamar -firmatario delle musiche del film- vorrebbe addirittura interpretare il villain, "un nemico simile a Killmonger" dice. Chissà che la Disney non ascolti il suo appello. E restando in casa Disney parliamo anche di Avengers: Infinity War, dato che il nuovo merchandising ci ha mostrato ieri alcune nuovo immagini dei protagonisti, da Hulk a Iron-Spider fino a Thor. E parlando proprio del Dio del Tuono, sempre ieri è uscita la scena tagliata di Thor: Ragnarok con protagonista Yondu.



Restiamo sempre in campo cinecomic ma in casa Valiant, dato che le ultime indiscrezioni vorrebbero le riprese del film su Bloodshot previste già per la prossima estate e con protagonista Vin Diesel. Le location sarebbero poi state scelte tra Città del Capo e Budapest, per un progetto che non vediamo l'ora di approfondire meglio. E per finire tre notizie legate a Netflix: l'acquisto dello sci-fi Life Sentence che sarà diretto da Matt Reeves, l'inizio della produzione di Polar con protagonista Mads Mikkelsen e l'arrivo di un nuovo adattamento di The Beach annunciato da Alex Garland, quest'ultima legata alla piattaforma streaming solo a causa del regista di Annientamento.