Da Asura's Wrath a Spec Ops: 6 giochi PS2 e PS3 da riscoprire in video

Dopo anni di attesa, PlayStation Now è finalmente arrivato anche in Italia, permettendo a tanti nuovi giocatori di accedere ad oltre 600 titoli provenienti da tre differenti generazioni di console.

Il vasto catalogo, oltre ad includere alcuni classici che hanno fatto la storia come Red Dead Redemption, può vantare anche alcune perle indiscusse, meno celebri ma non per questo immeritevoli d'attenzione. Abbiamo quindi pensato di selezionarne sei, di cui due uscite su PlayStation 2 e quattro su PlayStation 3, e di spiegarvi il motivo per il quale non dovreste assolutamente lasciarvele sfuggire.

Il primo che ci sentiamo di consigliare caldamente è Asura's Wrath, titolo di Cyber Connect 2 che, nonostante gli oltre sette anni sul groppone, rimane uno degli action game più originali e spettacolari in circolazione. Impossibile non menzionare, inoltre, Forbidden Siren, horror dalla forte impronta nipponica che nel 2004 ha terrorizzato una vasta platea di giocatori, e Spec Ops: The Line, che nonostante le sue meccaniche da shooter piuttosto basilari, vanta uno dei comparti narrativi più riusciti di sempre.

Gli altri tre giochi li lasciamo scoprire a voi: trovate il Video Speciale allegato in apertura di notizia. Se volete approfondire ulteriormente l'argomento, tra le nostre pagine trovate anche lo speciale sui giochi PlayStation Now da riscoprire a cura di Gabriele Ferrara.