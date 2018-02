Da Avengers: Infinity War e Creed 2 a Black Panther, le news Cinema di Ieri

Sempre impegnati con il lavoro per riuscire a stare dietro a tutte le news che il mondo del Cinema giornalmente rilascia? Niente paura. Se vi siete persi qualche novità lungo la strada, ecco per voi una short list delle notizie più importanti uscite ieri, che riguardano molti importanti progetti cinematografici.

Partiamo subito in scioltezza dallo spassoso "Weird Trailer" di Avengers: Infinity War. Il video è opera dello Youtuber Aldo Jones, che ha trasformato la tensione e l'epicità del trailer originale in un amalgama di assoluto non sense: da Murk Ruffalo che gioca in una vasca di palline colorate fino alla comparsata di alcuni alieni di Rick and Morty.

Restando in tema Marvel, la nuova pellicola appartenente al MCU, Black Panther, ha superato le più rosee aspettative della Disney, spingendo il CEO della casa di Topolino, Bob Iger, a complimentarsi con regista e il cast del lungometraggio. Il film ha incassato molto più di Justice League sul mercato statunitense, incassando in soli quattro giorni di programmazione ben 235 milioni di dollari. La pellicola DC Entertainment ne ha invece incassati 228.6 in tutta la corsa al box office.

Anche a livello internazionale, Black Panther non delude, incassando 40.2 milioni di dollari nella giornata di lunedì, diventando "il film che ha incassato di più nel primo lunedì di programmazione", superando Star Wars: Il Risveglio della Forza, che incassò 40.1 milioni.

Parlando di Star Wars, ci sono state novità anche per la saga creata da Lucas. L'ultimo film uscito in sala, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, sarà disponibile in DVD, 4K Ultra HD Blu-ray e Blu-ray il prossimo 27 Marzo, mentre il 13 dello stesso mese sarà disponibile in digitale. La Walt Disney Pictures ha annunciato una serie di contenuti speciali del film.

Passando ad altro, Chirstopher Nolan si è ufficialmente tirato fuori dalla regia del prossimo film su James Bond, lasciando tuttavia intendere che prima o poi potrebbe dirigere un film della saga di 007. Altra importante news è quella che l'attrice Jessica Chastain, come facilmente ipotizzabile, potrebbe interpretare il personaggio di Beverly in It: Capitolo 2, precedentemente interpretata dalla giovane Sophia Lillis nel primo capitolo.

Da It passiamo poi a Creed 2. Il regista di Black Panther, Ryan Coogler, dovrebbe anche essere felice per il sequel del suo precedente film, Creed. Creed 2 vedrà il ritorno di Dolph Lundgren, e l'attore ha dichiarato da poco che è grazie a Stallone se potremo rivederlo nei panni di Ivan Drago. Dal pugilato spostiamoci ai videogame. Empire ha rilasciato due foto e uno spot tv per il film di prossima uscita Ready Player One di Steven Spielberg, in cui si vede il regista sul set.

Concludiamo con le novità riguardanti il nuovo film di Jordan Peele, il regista di Scappa - Get Out. Il lungometraggio è in fase di sviluppo verrà prodotto dalla Universal Pictures. Il regista ha affermato che al momento è in fase di scrittura e lo girerò per la Universal quest’anno. Peele ha rivelato pochi dettagli, ma ha svelato che questo progetto sarà un film di genere, perlomeno in superficie.