Da Black Panther ad Avengers fino a Star Wars: le migliori news Cinema della settimana

Ripercorrendo insieme le migliori news cinema della settimana, possiamo partire dal film del momento, Black Panther , Re dei cinecomic stand-alone avendo letteralmente sbancato il box-office mondiale. Si tratta infatti di un opening weekend da 235 milioni di dollari, che diventano 704 nel mondo in 7 giorni di programmazione.

Ma il successo del cinecomic Marvel va anche oltre i purissimi incassi, dato l'edorsement pubblico dell'ex-first Lady Michelle Obama e della star Will Smith, entrambi felici di come il film di Coogler affronti nel genere supereroistico una tematica importante come quella dei diritti civili degli afro-americani.



Passiamo poi in scioltezza allo spassoso "Weird Trailer" di Avengers: Infinity War. Il video è opera dello Youtuber Aldo Jones, che ha trasformato la tensione e l'epicità del trailer originale in un amalgama di assoluto non sense: da Murk Ruffalo che gioca in una vasca di palline colorate fino alla comparsata di alcuni alieni di Rick and Morty. E restando in tema Avengers, è delle ultime ore la notizia che potrebbe arrivare a breve il nuove trailer ufficiale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, nel quale magari potremmo dare una migliore occhiata al Thanos di Josh Brolin.



Sempre in casa Marvel, poi, per parlare dell'inizio della riprese dell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, che come ha spiegato That Hashtag Show potrebbe iniziare nelle prime settimane del 2019, con un'uscita preventivabile per il 2020, all'interno della Fase 4. Spostandoci invece a Star Wars, gli appassionati saranno felici di sapere che la Disney ha annunciato l'arrivo di Star Wars: Gli ultimi Jedi in edizione home-video il prossimo 11 aprile, tra meno di due mesi.



Giornate turbolente invece in casa DC. Dopo i recenti cambiamenti ai piani alti della società e il flop di Justice League, Joss Whedon ha infatti annunciato il "fallimento" del suo film su Batgirl, per il quale ha ammesso "di non avere una storia". Ci ha impiegato mesi a capirlo, ma il tempo lo ha aiutato a prendere questa decisione. Il film, comunque, non è assolutamente fuori produzione e anzi, la major sta attualmente cercando un nuovo regista per dirigerlo.

Rimaniamo dalle parti di Warner/DC per parlare del film stand-alone sul Joker diretto da Todd Phillips, dato che secondi gli ultimi rumor le riprese del progetto potrebbero già cominciare il prossimo maggio. E sempre per la serie "rumor", vi segnaliamo anche le notizie che vorrebbero i test-screening di Aquaman molto positivi e il ritorno più che plausibile di Henry Cavill nei panni di Superman nel DCEU.



Per finire le ultime su Bond 25, progetto dal quale Christopher Nolan si è tirato fuori completamente dopo l'insistenza di alcuni fan sui rumor che lo volevano alla regia, che invece potrebbe essere affidata a Danny Boyle, il che non farebbe felici molti fan della spia nata dalla mente di Ian Flaming. E in conclusione due chicche: l'inizio delle trattative con Jessica Chastain per averla nel cast di IT: Capitolo 2 di Andy Muschietti e l'annuncio ufficiale della release di Jurassic World 3, fissata per l'11 giugno 2021.