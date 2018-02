Da Black Panther a Deadpool 2 fino alle curiosità su Star Wars. Le notizie Cinema di ieri

Tra social, fughe di notizie e rumor non passa un giorno in cui a farla da padroni non siano i franchise di hollywood, e più in particolare i cinecomic. Basata del resto dare un'occhiata alle principali notizia di ieri per rendersene conto.

Ripercorrendo allora insieme le ultime notizie forti del mondo cinematografico, possiamo subito partire dal titolo del momento, Black Panther, Re dei cinecomic stand-alone a tutti gli effetti, avendo letteralmente sbancato il box-office mondiale. Si tratta infatti di un opening weekend da 235 milioni di dollari, che worldwide diventano 404 in circa 4 giorni di programmazione, cifra davvero impressionante.



Il Wakanda, poi, è la nazione più ricca dell'Universo Marvel, al contrario di due ragazzini che hanno tentato ieri di intrufolarsi alla proiezione di Black Panther di Ryan Coogler sfruttando l'espediente del "two for one special", con risultati divertentissimi. Non che fosse un'impresa accorgersi del trucco, ma comunque l'addetto alla biglietteria non ha soprasseduto alla bravata, invitandoli a pagare il biglietto come tutti gli altri spettatori.



Passando poi allo Star Wars Universe, sono arrivate ieri curiosità legate alle modifiche al Tie Fighter di Kylo Ren (Adam Driver), che Rian Johnson specifica essere state richiesta dalla Hasbro, in quanto la navicella sarebbe stata troppo simile al Tie Interceptor. E restando in tema Galassia Lontana Lontana, il buon J.J. Abrams è invece intervenuto per difendere Star Wars: Gli ultimi Jedi dalle aspre critiche degli appassionati, che il regista definisce come "una fanbase molto vocale e con molte opinioni al suo interno". Per Abrams, comunque, le critiche ruoterebbero tutte attorno a un maschilismo consolidato in persone in sostanza "timorose del girl power e del cambiamento in atto". Sarà davvero così? La cosa certa è che il filmmaker non cambierà i suoi progetti per l'atteso Star Wars: Episodio IX.



Tornado poi ai cinecomic, è approdato ieri online un nuovo simpatico cartonato dell'atteso Deadpool 2 con Ryan Reynolds, mentre Chris Evans avrebbe invece confermato in via ufficiosa i lavori in corso per lo stand-alone su Vedova Nera con protagonista Scarlett Johansson. E se a dirlo è Captain America, dal cuore patriottico e sincero, noi non possiamo che credergli.



Sul lato franchise non supereroistici, invece, giusto ieri è stato annunciato che il nostro connazionale e amatissimo Stefano Sollima potrebbe continuare la sua cavalcata in quel di hollywood, prendendo in mano le redini dell'adattamento cinematografico di Call of Duty. I protagonisti voluti dallo studio? Tom Hardy e Chris Pine. Un progettino, insomma. E per finire il riepilogo tiriamo fuori i tamburi e lodiamo sua maestà Jumanji: Benvenuti nella Giungla, divenuto il secondo maggior incasso Sony con oltre 900 milioni di dollari portati a casa worldwide.