Da Bravo Team a The Inpatient, i giochi per PlayStation VR più attesi del 2018 nel nostro Video Speciale

Il 2018 disi preannuncia un anno ricco di uscite, con oltre 60 titoli in arrivo per la realtà virtuale su PS4. Spaziando fra le esclusive, le produzioni più promettenti, le idee più originali e le modalità VR pensate per i prodotti Tripla A...

Inquesto video speciale vi segnaliamo i giochi più interessanti per il visore Sony in uscita nel corso dei prossimi 12 mesi. Da The Inpatient a Bravo Team, passando per Moss, Ace Combat 7, Blood & Truth, Star Child, WipeOut VR e Firewall Zero Hour, questi sono solamente alcuni dei videogiochi per il visore Sony in uscita nei prossimi dodici mesi.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai nuovi giochi PlayStation VR in uscita nel corso dl 2018.