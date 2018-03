Da Buffy e Jessica Jones a The Walking Dead e Titans: le Top news di ieri in Serie TV

Mentre la serie diacquisisce sempre più popolarità, lo scorso weekend è caduto il 21° anniversario di, che la sua storica protagonista ha voluto celebrare attraverso i social., intanto, sembra sempre meno vicino a ricongiungersi con un personaggio fan favorite...

Jessica Jones si è riallacciata a Civil War

Approdata recentemente su Netflix, la seconda stagione di Jessica Jones appare ricca di riferimenti al sempre più vasto Marvel Cinematic Universe. Uno in particolare ha sorpreso i fan dello show, in quanto un fondamentale personaggio del passato di Jessica sembrerebbe infatti collegato al Raft, la prigione high-tech situata nel mezzo dell'oceano e introdotta per la prima volta nel lungometraggio Captain America: Civil War.

Titans potrà contare su Jason Todd?

Emerso in rete negli ultimi giorni, il titolo del settimo episodio della prima stagione di Titans sembrerebbe suggerire la presenza nello show di Jason Todd, un personaggio ben noto ai fan di Batman, in quanto - almeno nei fumetti - ha vestito i panni del secondo Robin e in seguito quelli del letale Cappuccio Rosso. Dal mmento che il protagonista dello show dovrebbe essere Nightwing, che ruolo potrebbe mai avere il brutale vigilante?

Gotham è succube di Poison Ivy

Mentre Gary Newman, CEO del network americano FOX, ha rivelato ai microfoni di Deadline di essere molto fiducioso circa l’eventuale rinnovo di Gotham, il nuovo trailer rilasciato dal colosso rivela che il prossimo episodio dello show vedrà Selina Kyle (la futura Catwoman) affrontare l’ex-amica Ivy Pepper, che oggi appare sempre più simile alla Poison Ivy dei fumetti di Batman.



The Flash accoglie due improbabili agenti della sicurezza

L’amatissimo registra, sceneggiatore e fumettista statunitense Kevin Smith ha annunciato che lui e il collega Jason Mewes prenderanno fisicamente parte ad un episodio della quarta stagione di The Flash. Nell’episodio diretto dallo stesso Smith, i due lasceranno momentaneamente la cinepresa per impersonare due agenti della sicurezza che compariranno nella puntata intitolata “Null and Annoyed”.

Buffy - L'ammavampiri compie 21 anni

A distanza di tanti anni, Buffy - L’ammazzampiri continua ad essere piuttosto popolare, anche grazie ai fumetti di Buffy ed Angel pubblicati dalla casa editrice Dark Horse Comics, i quali hanno continuato ad esplorare il cosiddetto “Buffyverse”. Proprio la scorsa domenica, in occasione del 21° anniversario dello show, la star Sarah Michelle Gellar ha condiviso coi fan una ricca galleria di foto scattate al cast, negli anni, dietro le quinte.

The Walkind Dead e Lauren Cohan

Mentre Greg Nicotero, produttore esecutivo dello show, conferma che i lavori legati alla nona stagione di The Walking Dead sono già iniziati, l’attrice Lauren Cohan, interprete della fan favorite Maggie Greene, appare sempre più lontana dal firmare un nuovo contratto per tornare nel serial. Atta a portare il suo compenso allo stesso livello dei colleghi Andrew Lincoln e Norman Reedus, rispettivamente interpreti di Rick Grimes e Daryl Dixon, la battaglia dell’attrice sembra assai distante dalla conclusione. Come se non bastasse, la Cohan sarebbe al momento impegnata nel pilot di una nuova serie ABC, che in caso venisse commissionata finirebbe per allontanarla ulteriormente dallo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.



Dirk Gently - Agenzia di Investigazione è stato cancellato

Sin dalla cancellzione avvenuta lo scorso dicembre da parte di BBC America, Dirk Gently - Agenzia di Investigazione ha subito una fase di declino dalla quale non ha più saputo riprendersi, complici anche le non proprio entusiaste recensioni della prima stagione. Dal momento che Arvind Ethan David non è riuscito a convincere Netflix a finanziarne la terza stagione, lo show sembra definitivamente condannato a chiudere i battenti.