Da Crackdown 3 a Gears 5: le esclusive Microsoft più attese del 2019 in un video

Il prossimo anno si preannuncia ricco di grandi sorprese in casa Microsoft. In cima alla notizia vi abbiamo proposto un nuovo video speciale dedicato a tutte le esclusive in arrivo nel 2019 (e oltre) su Xbox One e Windows 10.

Microsoft sembra ormai inarrestabile: la casa di Redmond ha un piede ben piantato nel presente ed uno sguardo rivolto con convinzione verso il futuro. La politica di distribuzione dei propri prodotti attraverso il Play Anywhere e il Game Pass ha gettato i primi semi per una potenziale rivoluzione del gaming su console, mentre l'acquisizione di sempre più studi di sviluppo rappresenta il primo grande passo verso l'allargamento del catalogo di titoli in esclusiva.

In tal senso, il 2019 potrebbe riservare tantissime sorprese agli utenti Microsoft, che potranno mettere le mani su opere come Gears 5 e Ori and the will of the wisps. Nella nostra lista rientrano però anche quelle produzioni che potrebbero non raggiungere gli scaffali entro la fine del prossimo anno, come l’attesissimo Halo Infinite, il sequel di Halo 5: Guardians che vedrà il ritorno di Master Chief da assoluto protagonista.

Per saperne di più sui migliori giochi in arrivo il prossimo anno (e oltre) su Xbox One e Windows 10, potete gustarvi il nuovo video speciale riportato in cima.