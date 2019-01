Da Daymare 1998 a The Sinking City: i giochi horror da tenere d'occhio nel 2019 in un video

Nel giorno di lancio di Resident Evil 2 Remake noi di Everyeye.it abbiamo pensato di dare spazio ai giochi horror in arrivo nel prossimo futuro, dai grandi Tripla A ai progetti indie meno conosciuti ma ugualmente affascinanti. E non manca qualche sorpresa tutta italiana...

La lista dei migliori giochi horror del 2019 è piuttosto corposa e include titoli come Scorn, Unholy, Apsulov End of Gods, Paranod, The Sinking City, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e due giochi interamente italiani: Daymare 1998 e Close to the Sun. Il primo, nato come fan remake di Resident Evil 2, si è evoluto fino a diventare un gioco autonomo e indipendente ispirato alle atmosfere del titolo Capcom, il secondo invece presenta uno stile estetico molto vicino a quello di BioShock.

Il nostro video vi permetterà di avere panoramica a riguardo, per un quadro esaustivo inoltre vi rimandiamo all'articolo dedicato ai giochi horror più attesi del 2019.