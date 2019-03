Da domani al 18 Marzo su Pokémon GO tornano disponibili i raid di Rayquaza

Buone notizie per i giocatori di Pokémon GO che l'anno scorso si sono lasciati sfuggire l'opportunità di catturare un Rayquaza: i Raid per il Pokémon Leggendario torneranno infatti nel nuovo evento del mobile game di Niantic, che durerà pochi giorni.

Nello specifico, i raid di Rayquaza saranno disponibili dal 15 al 18 Marzo, e per ottenerlo sarà necessario riunirsi in team e sconfiggerlo, ricevendo in cambio le PokéBall speciali necessarie alla sua cattura.

Si tratta di un Pokémon volante di tipo Drago, che dunque è particolarmente vulnerabile agli attacchi di tipo ghiaccio, per cui probabilmente la scelta migliore per affrontarlo sono Mamoswine e Lapras. Rayquaza è inoltre uno dei pochi tipi di Pokémon vulnerabili a quelli del suo stesso tipo, quindi anche Draghi come Giratina e Salamence potrebbero rivelarsi efficaci.

È un periodo particolarmente ricco di eventi sul mobile game di Niantic: il prossimo sarà infatti il Community Day, che avrà luogo il 23 Marzo ed avrà come protagonista Treeko, mentre nel frattempo anche il Pokémon Leggendario Dialga è disponibile nei raid a lui dedicati fino al 28 Marzo. La software house ha inoltre annunciato come esperimento l'arrivo di un nuovo evento settimanale chiamato Ora di Pranzo Leggendaria.

E voi state ancora giocando a Pokémon GO? Avete intenzione di partecipare ai raid di Rayquaza?