Da Dragon Ball Super e Fullmetal Alchemist sino a One Piece, le notizie di ieri di Anime

Nelle ultime 24 ore siamo stati sommersi da tante novità riguardanti il mondo Anime. Da Dragon Ball Super a FullMetal Alchemist. Ripercorriamo insieme tutto, tra news e articoli che nella giornata di ieri hanno popolato le pagine della nostra sezione apposita.

Tramite gli aggiornamenti forniti dalle vicende dell'anime, del manga o grazie agli spoiler che emergono quotidianamente in Rete, la giornata di ieri su Animeye è stata particolarmente fruttuosa per i fan di ONE PIECE: è stati infatti svelata la nuova opening dell'anime, che permette di pregustare uno scontro piuttosto atteso, così come vi abbiamo fornito un assaggio del prossimo episodio grazie al promo della puntata numero 827, oltre ad aver ragionato sul personaggio di Capone "Gang" Bege.

Andando avanti, l'autore di Fairy Tail - nonostante il manga si sia concluso da qualche mese - continua a stuzzicare i suoi fan pubblicando degli sketch in Rete, mentre un altro celebre mangaka (che risponde al nome di Hirohiko Araki) si starà certamente sfregando le mani nel vedere una nuova trasposizione anime dedicata al suo franchise di JoJo's Bizarre Adventures, ovvero l'OAV dello spin-off intitolato Così Parlò Kishibe Rohan.

Novità anche sui prodotti multimediali dedicati a DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, con gli annunci relativi a una seconda stagione dell'anime e a un film d'animazione; ai più nostalgici scenderà una lacrimuccia nell'ammirare i nuovi character design dell'anime remake di Holly e Benji - Captain Tsubasa, mentre gli appassionati dell'acclamato e omonimo videogioco si leccheranno i baffi sulla nuova key visual dell'anime di Persona 5.

Infine, abbiamo ricevuto piccoli aggiornamenti sullo stato di produzione della terza stagione de L'Attacco dei Giganti e sulla nuova serie originale Netflix chiamata B: The Beginning, senza dimenticare un curioso confronto tra il Super Saiyan Blue e il Super Saiyan 4, le due "star" di Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, operato da Dragon Ball Heroes e un aggiornamento riguardante le vicende narrate negli ultimi episodi di The Seven Deadly Sins.

Sul versante degli approfondimenti, abbiamo deciso di dedicare il nostro spazio editoriale a Fullmetal Alchemist: la giornata di ieri ha visto l'arrivo del film live action su Netflix e, prima di imbarcarci nella visione al fine di fornirvene la recensione, abbiamo ripercorso la storia multimediale del capolavoro creato da Hiromu Arakawa.

Qual è stato il vostro argomento preferito, letto ieri su Animeye?