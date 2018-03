Da Dragon Ball Super a Shaman King, le migliori news anime di ieri

Tra le miglioridi ieri (domenica 18 marzo) annoveriamo sicuramente le novità legate ai nuovi episodi di Dragon Ball Super, ma anche i progetti legati al ventennale di Shaman King e altri contenuti.

Ieri, domenica 18 marzo, Fuji TV ha trasmesso in Giappone Dragon Ball Super 130, penultimo episodio della serie midquel di Dragon Ball Z: già dalla mattina di ieri potete trovare sulle nostre pagine le anticipazioni e la preview dell'episodio 131, l'ultimo che andrà in onda domenica prossima 25 marzo, ma anche l'analisi dell'ultima puntata uscita.

Per quanto riguarda Shaman King, l'autore dell'opera - Hiroyuki Takei - ha in mente una serie sequel e uno spin-off del suo acclamato manga, inclusa una riedizione dei 35 volumi che lo compongono in cui è compreso anche il "vero finale" dell'avventura.

Infine non dimentichiamo Lupin III: dopo la messa in onda del 20° special TV della serie di sabato sera, Mediaset italia 1 ha aggiornato la propria Guida TV con il palinsesto di sabato prossimo, 24 marzo. Il prossimo special TV ad approdare nello slot della seconda serata del sabato, quindi, sarà Lupin III: La lacrima della dea.

Infine, tra i nostri contenuti di analisi, abbiamo parlato anche di MY LOVE STORY!!, un tenero e atipico shojo dai toni umoristici che Edizioni Star Comics ha recentemente portato in Italia.