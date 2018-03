Da Dragon Ball Super a Sword Art Online, le migliori news anime del weekend

Archiviato da poche ore il weekend, ripercorriamo le migliori news anime pubblicate negli ultimi due giorni, rilasciate nel segno di Dragon Ball Super e delle novità legate alla terza stagione di Sword Art Online.

L'ultimo weekend è stato davvero emozionante per i fan dell'opera di Akira Toriyama: Dragon Ball Super è giunto a conclusione con l'episodio 131, di cui vi abbiamo riportato svariati screenshot e clip estrapolate da una delle scene più memorabili della puntata. L'episodio, inoltre, è avvenuto nel segno dei soliti easter egg, di cui uno in particolare farà felici i fan di Dragon Ball Z.

Spostando su Sword Art Online, la terza stagione intitolata Alicization ha ricevuto un trailer accompagnato dall'annuncio sulla data di uscita: il debutto dei nuovi episodi della serie avverrà nel mese di ottobre 2018, e per l'occasione abbiamo ricevuto anche una nuova key visual.

Dopo Dragon Ball Super, lo slot nel palinsesto di Fuji TV che era occupato dalla serie midquel di Dragon Ball Z verrà occupato per almeno un anno da GeGeGe No Kitaro, anime revival ispirato al manga di Shigeru Mizuki. Dopo la messa in onda di DB Super 131, abbiamo ricevuto anche un video promo per la nuova serie.

Quali sono state le vostre news anime preferite dell'ultimo weekend?