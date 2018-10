Da Fallout 76 a Call of Duty: Black Ops 4, tutte le novità della settimana su VG News

Nei giorni scorsi è approdato sul mercato uno dei protagonisti assoluti di quest'ultima parte dell'anno, Call of Duty: Black Ops 4, e sono arrivate nuove informazioni sui titoli in arrivo in futuro, come Red Dead Redemption 2 e Fallout 76. Sony, intanto, annunciato che presto sarà possibile cambiare nickname sul PSN.

La settimana è cominciata con una serie di immancabili rumor su PlayStation 5. Un recente brevetto depositato negli Stati Uniti d'America suggerisce che la prossima console di Sony potrebbe includere la retrocompatibilità, esattamente come i dispositivi di Microsoft. Secondo qualcuno, la funzione potrebbe debuttare già su PlayStation 4. Sony, intanto, ha confermato la necessità di lanciare un hardware di nuova generazione.



Il nostro Francesco Fossetti è volato fino in West Virginia per provare l'atteso Fallout 76, per cui vi consigliamo di leggere il suo approfondito resoconto e vedere due ore di gameplay in 4K. Abbiamo inoltre scoperto tanti dettagli su sistema di progressione, trama e gameplay. Per Starfield e The Elder Scrolls 6 bisognerà invece mettersi l'anima in pace per un bel po': nuovi dettagli al riguardo arriveranno tra molto tempo.

Ieri è finalmente approdato sul mercato l'attesissimo Call of Duty: Black Ops 4, un vero punto di rottura con il passato, dal momento che ha abbandonato la campagna per giocatore singolo in favore della modalità battle royale Blackout. I giocatori hanno avuto da ridire sul modo in cui funzionano le gesture, che permettono di sbirciare dagli angoli. Fortunatamente, Treyarch è già al lavoro su una soluzione, che arriverà con il prossimo update. Secondo l'agenzia Nielsen, Call of Duty: Black Ops 4 è più desiderato di Red Dead Redemption 2.

A proposito di quest'ultimo, anche questa settimana abbiamo scoperto tante interessanti novità. Rockstar ha svelato delle informazioni sulle armi (saranno più di 50) e ha parlato del comportamento dei cavalli, che ha richiesto anni di lavoro e sarà incredibilmente avanzato. Un giocatore che afferma di essere già in possesso del gioco ha rivelato la lista dei trofei e la dimensione del gioco e della day-one patch.

Marvel's Spider-Man è diventato uno dei titoli esclusivi Sony più platinati di sempre. L'ambito trofeo di Platino è stato acquisito da oltre il 10% degli utenti, dato che pone il gioco al di sopra di Horizon: Zero Dawn (6,1%), inFamous: Secondo Son (5,8%) e Bloodborne (5,6%). Rimanendo in tema esclusive, secondo una teoria che sta circolando in rete presto potrebbe essere annunciato Bloodborne 2.

Ubisoft ha svelato i primi dettagli sulle migliorie tecniche di Assassin's Creed 3: Remastered, che potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dal prossimo mese di marzo dai possessori del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey. Successivamente verrà messo in vendita anche per tutti gli altri. A proposito di Odyssey, ha fatto registrare il miglior lancio della serie in questa generazione.

Mentre la community è ancora in attesa di scoprire qualcosa riguardo a Broderlands 3, Gearbox stupisce tutti annunciando Borderlands 2 VR per PlayStation VR. Tra le novità, figurano la possibilità di sparare con due armi contemporaneamente e gestire l'inventario con i sensori di movimento.

Top & Flop News della settimana

Il titolo di Top News della settimana spetta a Sony, che ha finalmente annunciato l'introduzione di una delle funzionalità più richieste dai propri utenti: la possibilità di cambiare il nickname su PlayStation Network. La funzionalità verrà lanciata in versione Beta a novembre, nell'ambito del PlayStation Preview Program. Il primo cambio sarà gratuito, mentre i successivi costeranno 9,99 euro (4,99 euro per gli abbonati a PlayStation Plus). Bisogna ancora capire, tuttavia, che impatto avrà tale modifica sui vecchi giochi, poiché non tutti la supporteranno. Secondo alcuni, potrebbero essere persi i trofei, sebbene non sia ancora stato confermato. Protagonista della Flop News della settimana è Tyler "Ninja" Blevins, celebre streamer di Fortnite che è stato bannato temporaneamente da Twitch, piattaforma sulla quale concentra la maggior parte delle sue attività. Il motivo? Ha svelato in anticipo alcune informazioni sul TwitchCon! Un modo poco carino di festeggiare il suo primo anniversario su Fortnite.