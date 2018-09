Da FIFA 19 a Shadow of the Tomb Raider, tutte le novità della settimana su VG News

Un'altra, ricca settimana volge al termine. Negli ultimi 7 giorni è arrivato sul mercato uno dei protagonisti della stagione autunnale, Shadow of the Tomb Raider, mentre EA Sports ha finalmente fornito a milioni di giocatori un assaggio di FIFA 19. Nintendo, dal canto suo, con il Direct ha delineato la sua strategia per i mesi a venire.

La settimana si è aperta nel miglior dei modi con la pubblicazione di un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3, che ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo al mondo di Big Hero 6, uno dei tanti che verranno inclusi nel gioco. La casa giapponese ha anche colto l'occasione per annunciare Kingdom Hearts VR Experience, che arriverà entro l'anno su PlayStation VR anticipando l'uscita del terzo capitolo.

Activision ha dato il via alla Beta Privata di Blackout, inedita modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4. C'era tanta curiosità al riguardo, e a quanto pare le aspettative non sono state deluse. L'ottima accoglienza riservata dai giocatori ha fatto aumentare il valore delle azioni di Activision e secondo alcuni Blackout potrebbe persino superare il successo di Fortnite. I giocatori PlayStation 4 sono entrati in battaglia il 10 settembre, quelli PC e Xbox One si sono uniti ieri.

L'ultima settimana si è rivelata incredibilmente ricca per tutti i fan del calcio, ansiosi di mettere le mani su FIFA 19. EA Sports ha dapprima svelato la classifica dei 100 calciatori più forti del gioco, prevedibilmente guidata da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, poi ha finalmente pubblicato l'attesissima versione dimostrativa. La demo di FIFA 19 include 10 differenti squadre, tra cui Juventus, Roma, Real Madrid e Paris Saint-German, e permette di testare le novità di gameplay (Active Touch, Finalizzazione, Tattiche Dinamiche), la modalità Calcio d'Inizio rinnovata con la Champions League e le fasi iniziali de Il Viaggio: Campioni. Come se non bastasse, lo studio canadese ha anche svelato i migliori calciatori della Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga.

Ubisoft ha presentato il ricchissimo piano post-lancio di Assassin's Creed Odyssey, che nel frattempo è pure entrato in fase gold. La casa francese arricchirà il suo titolo di punta con contenuti gratuiti per tutti e un Season Pass a pagamento, che include due espansioni in formato episodico, Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis, ed Assassin's Creed 3: Remastered. Quest'ultimo comprende anche Assassin's Creed Liberation Remastered e verrà messo in vendita anche in formato stand-alone a marzo 2019.

Nella giornata di ieri 14 settembre ha finalmente debuttato su PlayStation 4, Xbox One e PC Shadow of the Tomb Raider, attesissimo capitolo conclusivo della trilogia delle origini di Lara Croft. Il titolo è stato accolto positivamente dal nostro Todd, che nella sua recensione lo ha premiato con un voto di 8,3. Degno di nota anche il comparto tecnico, che è stato lodato da Digital Foundry.

L'altra indiscussa protagonista degli ultimi sette giorni è stata Nintendo, che di novità ne ha svelate parecchie. Innanzitutto, ha annunciato due nuovi bundle dedicati a Pokémon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, contenenti la Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition personalizzata con gli artwork dei due celebri starter e i Joy-Con colorati in giallo e marroncino. I due bundle debutteranno in contemporanea con il lancio dei due titoli, fissato per il 16 novembre. Continuiamo a parlare di mostriciattoli ricordandovi che in Pokémon GO è iniziato l'evento Ultra Bonus, organizzato da Niantic per celebrare il completamento di tutti gli obiettivi della Sfida Globale del Professor Willow. Fino al 20 settembre, gli allenatori di tutto il mondo potranno affrontare e catturare i leggendari Moltres, Articuno e Zapdos nelle Lotte Raid.

Top & Flop News della settimana

Il ricchissimo Nintendo Direct andato in onda nella notte tra giovedì e venerdì proietta la casa di Kyoto direttamente tra i Top di questa settimana. La trasmissione si è aperta con una notizia che i fan attendevano da molto, ovvero l'annuncio di Luigi's Mansion 3, in arrivo nel 2019 su Nintendo Switch. L'anno prossimo toccherà anche a un nuovo Animal Crossing, New Super Mario Bros U Deluxe, Yoshi's Crafted World e a Final Fantasy VII, IX, X-X2 e XII, giusto per citarne alcuni. Previsti anche nuovi contenuti per Splatoon 2 e Mario Tennis Aces. Parte del Direct è inoltre stata dedicata alla presentazione di Nintendo Switch Online, servizio a pagamento che debutterà il 19 settembre. Sarà obbligatorio per giocare online (con alcune eccezioni, come Fortnite), e metterà a disposizione i salvataggi cloud, offerte esclusive e una libreria di giochi classici per NES.



Il Flop della settimana se lo spartiscono invece il PlayStation Store di Sony, Origin PC di Electronic Arts e Twitch. I tre servizi non hanno retto all'incredibile afflusso di giocatori causato dalla pubblicazione della demo di FIFA 19. Per molte ore del pomeriggio del 13 settembre hanno funzionato a singhiozzi e, per molti giocatori, sono persino risultati inaccessibili.