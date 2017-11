Da GameStop arriva il Black Weekend con tante offerte fino al 22 novembre

A partire da oggi, 17 novembre 2017, e per i successivi cinque giorni,ha organizzato una serie di imperdibili offerte e sconti per tutti i suoi clienti, e i vantaggi sono ancora maggiori per i possessori di una carta Level 3.

Tra le promozioni per i clienti che hanno una carta Level 3 troviamo, ad esempio, PlayStation 4 Pro in bundle con GT Sport a 379,98 € anziché 459,98 € . Sempre in casa Sony, c'è in offerta il bundle PlayStation 4 più Star Wars Battlefront II a 289,98 €. Sconti esclusivi anche per le console Xbox One S, con il modello senza giochi inclusi proposto a 209,98 €, e l'edizione speciale Minecraft - contenente il gioco - a 259,98 € al posto di 399 € .

I giocatori non in possesso di una carta Level 3 potranno inoltre approfittare di alcune speciali combinazioni per soddisfare il requisito e usufruire così degli sconti riservati.