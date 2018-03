Da Gotham, Arrow e Krypton a Westworld e Roseanne, tutte le Top news di ieri in Serie TV

Questa settimana si è tanto parlato di rinnovi e cancellazioni, ma sembra che i fan delle serie targatepotranno dormire sonni tranquilli, in quanto la rete statunitense appare decisa a rinnovarle almeno per un’altra stagione. Le riprese di, intanto, sono terminate, ma non ci sono ancora indizi circa l'eventuale rinnovo.

Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning sono vicine al rinnovo?

In questo periodo dell’anno, quando i colossi televisivi sono soliti annunciare quali serial verranno rinnovati o meno, c’è sempre molta apprensione da parte dei fan. Questo non è tuttavia il caso di Arrow e delle altre serie supereroistiche di casa The CW, che durante la stagione corrente hanno registrato dei solidi ascolti e quasi certamente verranno riconfermare lo stesso anno. Sembrano al sicuro anche Supernatural e Riverdale, mentre il destino di serie come Valor, iZombie e Life Sentence appare ormai appeso ad un filo molto sottile.

Gotham: le riprese della quarta stagione sono già terminate

Se le serie The CW possono dormire sonni tranquilli, lo stesso non si può dire di Gotham, che nel corso di quest’ultima annata ha vissuto fortune abbastanza contrastanti, sia in termini di critica che di pubblico. Nonostante siano in molti ad ipotizzare che la stagione corrente sarà l’ultima, il presidente di FOX ha dichiarato pubblicamente che lo show dovrebbe avere un posto anche nella line-up dell’anno 2018 della rete, suggerendo di conseguenza un eventuael rinnovo. La giovane star David Mazouz, interprete di Bruce Wayne, ha intanto annunciato che le riprese della stagione in corso sono ormai terminate.



Krypton ha ucciso uno storico nemico Silver Age di Superman

Mentre Gotham appare sempre più viva e caotica, Krypton si è recentemente tinto di rosso, e lo scorso episodio ha rivelato al pubblico un’antica tradizione militare che permetteva ad un sottoposto di sfidare un proprio superiore e, in caso di vittoria, prenderne il posto. Quando Quex-Ul, una vecchia conoscenza per i lettori di Superman, è stato sfidato e ucciso da Lyta Zod, la madre del futuro Generale Zod, lo show ha invero preso una piega alquanto inaspettata...



Westworld si mostra nel nuovo attesissimo trailer della seconda stagione

L’attesa è stata lunga, ma manca ormai poco meno di un mese all’esordio ufficiale della seconda stagione di Westworld. A tal proposito, come promesso solo qualche giorno fa, la rete HBO ha rilasciato il nuovo trailer della sua acclamata serie fantascientifica, il quale, sulle note di "Heart-Shaped Box" dei Nirvana, ci accompagna in un nostalgico viaggio attraverso le location che potremo ammirare nella stagione alle porte. Gli host continuano a cercare di guadagnare senzienza e desiderano l'indipendenza, rivoltandosi contro i poteri che si nascondono dietro al parco che, quest’anno, apparirà molto più grande.



Roseanne straccia ogni record stabilito dalle sitcom recenti!

Annunciato lo scorso anno da ABC, il revival di Roseanne (Pappa e Ciccia) è approdato sul circuito televisivo statunitense, rivelandosi un immediato e smisurato successo di pubblico e critica. Mentre gli spettatori sono stati oltre 18 milioni, lo show si è guadagnato i voti più alti mai registrati da una sitcom americana negli ultimi tre anni, ribadendo l’affetto che gli spettatori provano ancora oggi per i personaggi e gli attori protagonisti del serial. Capace di mostrare la vita e le difficoltà quotidiane di una famiglia americana media, Roseanne non deve la sua popolarità solo ai nostalgici, ma anche alla capacità di parlare e comunicare qualcosa di rilevante anche alle nuove generazioni dei più giovani, inoltrandosi persino in aspetti politici.