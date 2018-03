Da Gotham e The Flash a Game of Thrones, riepiloghiamo le Top news di ieri in Serie TV

Fra annunci, trailer e poster pubblicitari, quella di ieri è stata una giornata piuttosto interessante per gli affamati di. I supereroi sono stati naturalmente al centro del nostro mirino, ma anche serie comehanno ricevuto la giusta attenzione.

The Flash e compagni alle prese con una bomba nucleare

Mentre il più recente episodio di The Flash ha introdotto il concetto di "Universo Tasca", ovvero una singolare fessura della realtà da cui Clifford DeVoe/The Thinker e sua moglie possono andare e venire a proprio piacimento, la prossima puntata del serial vedrà Barry Allen (Grant Gustin) e compagni alle prese con una bomba nucleare che minaccerà di distruggere l'intera Central City. Fermare l'ordigno richiederà addirittura la presenza di ben tre velocisti!

Black Lightning svela sconvolgenti retroscena su Lady Eve

Mentre il supereroe Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams) deve fare i conti con una figlia testarda (e coraggiosa), intenzionata ad abbracciare la via del vigilante, il sarto Peter Gambi (James Remar) è stato costretto a far visita alla tremenda Lady Eve (Jill Scott), con la quale sembra condividere un oscuro passato. Quale indicibile segreto nasconde il miglior amico e collaboratore di Black Lightning?

Titans accoglie un altro componente della Doom Patrol

Dopo Jake Michaels e April Bowlby, che interpreteranno rispettivamente Robotman ed Elasti-Girl, la prossima serie DC Comics, Titans, ingaggia Dwain Murphy nel ruolo di Negative Man, ossia il terzo membro regolare della cosiddetta Doom Patrol. Comparso per la prima volta come membro originale della Doom Patrol nel 1963, Larry Trainor è stato coinvolto in un incidente con conseguente esposizione a sostanze chimiche radioattive; questo gli ha dato la possibilità di rilasciare un'energia negativamente carica dal suo corpo, guadagnandosi il nome di Negative Man.

Gotham restituisce al commissario Gordon i suoi iconici baffi

Dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni a raccontare i trascorsi di Jim Gordon e degli altri personaggi che sguazzano per le strade della tumultuosa Gotham, la serie si è infine decisa a regalare ai fan una chicca tratta direttamente dai fumetti DC Comics: nelle foto più recenti, probabilmente tratte da una sfarzosa festa in maschera, il protagonista, interpretato da Ben McKenzie, sfoggia finalmente i suoi caratteristici baffi! Oswald Cobblepot, al contrario, ha scelto di indossare il suo iconico cappello, in vero stile Pinguino.

Agents of S.H.I.E.L.D. si prepara ad introdurre la figlia del Generale Hale

La rete statunitense ABC ha rilasciato una clip che permette ai fan di dare una prima occhiata al personaggio di Ruby, interpretato da Dove Cameron. Descritta come una giovane donna dalla grande intelligenza, la fanciulla sembra avere una misteriosa ossessione nei confronti di Daisy Johnson/Quake (Chloe Bennet). Che ruolo avrà questo atipico personaggio all’interno di Agents of S.H.I.E.L.D.?

Game of Thrones mette in risalto le ultime Grandi Case dei Sette Regni

HBO ha recentemente rilasciato un nuovo poster promozionale per l’ottava stagione di Game of Thrones/Il Trono di Spade, il quale pone in primo piano gli stemmi appartenenti alle tre principali casate delle fazioni ancora in campo: gli Stark, rappresentati da un metalupo, i Targaryen, che si dice discendano dai draghi, ed infine i Lannister, rappresentati da un indomabile leone.