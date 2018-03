Da Gotham e The Flash al Signore degli Anelli, le notizie Top di ieri in Serie TV

Poiché le correnti stagioni televisive dei supereoisono sempre più vicine al propri season finale, i fan sono piuttosto in fermento. Mentresi appresta a sconvolgere il pubblico con un epiisodio ricco di azione, un noto personaggio diè prossimo a trovare un nuovo interesse amoroso.

The Flash e consorte avranno mai un figlio?

L’attrice Candice Patton, interprete di Iris West Allen in The Flash, ha recentemente dichiarato che il prossimo step per la coppia formata da Iris e Barry, interpretato da Grant Gustin, potrebbe essere quello di avere un figlio assieme. Certo, tutte le coppie vorrebbero almeno un erede, ma è possibile che lo show abbia già introdotto, in qualche modo, un eventuale frutto del loro amore? L’identità della Ragazza Misteriosa, dopotutto, continua ad essere un mistero…

Arrow si tinge di rosa... o quasi

La nuova sinossi di Arrow rilasciata nei giorni scorsi dalla rete statunitense The CW conferma quanto anticipato mesi fa dall’attore Echo Kellum: il supereroe Curtis Holt/Mr. Terrific, dopo una breve assenza dallo show, starebbe per trovare un nuovo fidanzato. Pare tuttavia che questo non veda esattamente di buon occhio i vigilanti, pertanto vi è il rischio che il buon Curtis riporti un’altra batosta. Oliver Queen e Diggle, intanto, devono affrontare la loro sfida più ardua.

Legends of Tomorrow ospiterà "fisicamente" John Noble

Noto principalmente per l'interpreazione del sovrintendente di Gondor Denethor nelle ultime due pellicole de Il Signore degli Anelli e per il ruolo ricoperto nel cast della serie televisiva Fringe, quest'anno John Noble presta la propria al nuovo antagonista di Legends of Tomorrow: il demone Mallus. Pare tuttavia che l'amatissimo attore australiano comparirà fisicamente all'interno del diciassettesimo episodio della stagione corrente, dove interpreterà addirittura sé stesso.

Gotham sempre più ricco di azione!

Il nuovo trailer rilasciato da FOX anticipa che il prossimo episodio di Gotham includerà delle scene pregne d’azione e suspense, in quanto non solo assisteremo ad un’evasione in piena regola dal manicomio di Arkham, ma addirittura le sorti di uno dei principali protagonisti dello show sembrano ora appese ad un filo molto sottile e prossimo a spezzarsi. Selina e Bruce, intanto, devono collaborare per sconfiggere un nemico comune da porco rientrato in città.

The Walking Dead incontra Fear The Walking Dead

AMC ha rilasciato un poster per promuovere “Survival Sunday”, ossia l'evento previsto per il mese di aprile in cui la rete trasmetterà in rapida successione l’ultimo episodio dell’ottava stagione di The Walking Dead e la season premiere della quarta stagione del suo spin-off, Fear The Walking Dead. Un certo personaggio della serie principale si è infatti unito al cast della seconda e presto porterà i due mondi ad incontrarsi!

Amazon è pronta a spendere molto sul Signore degli Anelli

Dato lo straordinario seguito di cui gode il franchise de Il Signore degli Anelli, pare che Amazon sia disposto a spendere un patrimonio immenso per di riportare il mondo creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien. Secondo Reuters, la serie televisiva di Amazon dovrebbe poter infatti contare sul vertiginoso budget di 500 milioni, cui si aggiungono naturalmente i 250 milioni già spesi soltanto per ottenere i diritti del brand.