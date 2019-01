Da Heavy Rain a Dark Souls: il Producer di Code Vein sulle sue preferenze videoludiche

Recentemente, in occasione della pubblicazione del numero 150, Official Playstation Magazine ha avuto modo di intervistare importanti personalità dell'industria videoludica. tra queste, Keita Iizuka, Producer di Code Vein.

Ampio spazio, nell'intervento, è stata dedicata alle opere videoludiche che più hanno influenzato IIzuka. In ambito Playstation, quest'ultimo ha citato come personalmente rilevante Heavy Rain, del quale ha particolarmente apprezzato la presenza di finali multipli legati alle scelte operate dai personaggi ed il coinvolgimento emotivo che deriva da questa caratteristica. Inoltre, IIzuka afferma: "Prima di questo, non avevo mai giocato Titoli d'avventura d'oltreoceano. Tuttavia, da quando ho giocato questo Titolo, sono diventato un grande fan [...]". Al di fuori dei confini Sony, il Producer di Code Vein rivela invece di essere stato particolarmente influenzato dalla trilogia di Dark Souls, della quale apprezza l'universo, l'elevata difficoltà e le peculiari feature legate al multiplayer.



Interrogato sui suoi Titoli preferiti tra quelli apparsi su console Playstation, Iizuka cita, oltre ai Souls, anche Monster Hunter o Stein's Gate. Infine, interrogato su quale "sviluppatore, o serie o gioco Playstation" avessero, secondo lui, avuto un impatto importante sull'industria videoludica, il Producer cita Square Enix. A questa, Iizuka riconosce il merito di aver realizzato Final Fantasy VII e Xenogears.



Un intervento sicuramente interessante, che fornisce una prospettiva peculiare sul medium videoludico. Per i Lettori interessati, segnaliamo che nella medesima occasione, oltre a Iizuka, anche Cory Barlog, Director di God of War, e Mathijs De Jonge, Creative Director di Horizon: Zero Dawn, hanno discusso dei propri trascorsi videoludici.