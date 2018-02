Da Jurassic World 3 a Venom fino a Star Wars: il meglio delle notizie Cinema di ieri

Tra la solita moltitudine di notizie interessanti che sbarcano ormai giornalmente in rete, quella che ieri ha colpito più di tutte è stata la news relativa all'annuncio a sorpresa di Jurassic World 3 , mentre il secondo, Jurassic World: Il regno distrutto, deve ancora uscire nelle sale di tutto il mondo.

Il film diretto da Juan Antonio Bayona è atteso infatti nelle sale il prossimo giugno, ma forte degli incassi del primo capitolo (1 miliardo 671 milioni) e dell'hype attorno al secondo la Universal Pictures ha deciso di piazzare già la release del (presumibile) ultimo capitolo della secondo trilogia del franchise, che uscirà l'11 giugno 2021. Sul regista incaricato di prendere le redini del progetto ancora nulla, ma Steven Spielberg e Colin Trevorrow torneranno entrambi come produttori.



Da qui ci muoviamo poi in ambito cinecomic, il genere di tendenza più amato dal pubblico mainstream. E iniziamo parlando di Venom, film stand-alone Rated-R com Tom Hardy che vedrà un cameo di Pater Parker (Tom Holland) -pur essendo il titolo slegato dal MCU. Proprio ieri ScreenRant è intervenuta sulla questione, rivelando che ATTENZIONE SPOILER una fonte vicina alla produzione avrebbe confermato che Parker comparirà all'interno della Life Foundation di Carlton Drake (Riz Hamed) insieme a una scolaresca. Il tutto, inoltre, sarebbe stato girato ad Atlanta e in gran segreto per evitare spiacevoli fuoriuscite FINE SPOILER.



Passando poi a Black Panther, titolo del momento, vediamo come il consenso di critica e pubblico possa arrivare a far gonfiare i già sorprendenti incassi USA fino a portarlo al primo posto del film sui supereroi di maggior incasso in patria. A dirlo sono gli analisti, che pensano che il film di Ryan Coogler riuscirà quindi a superare addirittura il primo Avengers. In fondo ha uno dei più alti cinemascore per un cinecomic e una tematica profonda e ben sviluppata, tanto da far commuovere il buon Will Smith, che ha definito il film "spettacolare, contro i pregiudizi di Hollywood ed estremamente potente".



E restando in tema Avengers, è delle ultime ore la notizia che potrebbe arrivare a breve il nuove trailer ufficiale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, nel quale magari potremmo dare una migliore occhiata al Thanos di Josh Brolin. Dalla Marvel alla DC, poi, per i primi -presunti- test screening di Aquaman, stand-alone diretto da James Wan. Secondo Batman News, questi sarebbero stati "molto positivi" e avrebbero "elogiato l'azione e le parti emotive del film".



Chiudendo il capitolo cinecomic, parliamo di un altro grande blockbuster e franchise molto atteso, Bond 25, che sembra abbia trovato un inaspettato front runner alla regia in Danny Boyle, "che si è detto più volte interessato al progetto", come spiega il puntualissimo Variety. Nulla di certo e nessuna offerta ufficiale in campo al momento, però l'idea ha già suscitato entusiasmo e perplessità in egual misura all'interno del fandom di James Bond. Felicità, inoltre, anche per gli appassionati di Star Wars, dato che la Disney ha annunciato l'arrivo di Star Wars: Gli ultimi Jedi in edizione home-video il prossimo 11 aprile.



E per concludere, una chicca cinefila di caratura storica: l'arrivo della prima foto ufficiale del travagliatissimo e maledetto The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam, il progetto che ha declinato perfettamente in termini cinematografici la famosa Legge di Murphy: "Se qualcosa potrà andare male, allora andrà male di sicuro". Per ora sembra però in dirittura d'arrivo dopo ben 15 anni di posticipi e cancellazioni, il che non può che farci piacere.