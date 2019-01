Da Kingdom Hearts 3 a Resident Evil 2: le uscite più attese di gennaio 2019 in un video

Storicamente parlando, Gennaio è il mese più sottovalutato dall'industria videoludica, dopo la frenesia da promozioni autunnali e la ressa all'ultimo regalo che ci ha accompagnati nelle recenti festività natalizie al ritmo delle sfide di Super Smash Bros Ultimate e al suono delle esplosioni di Just Cause 4.

Gli ultimi anni, però, sono stati decisamente in controtendenza: nel gennaio del 2017 e del 2018, infatti, abbiamo salutato il nuovo anno prosciugando il nostro portafogli con Nioh, For Honor, Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World, solo per citare i più importanti.

Non è un caso, quindi, se ci apprestiamo a vivere il mese che sancisce l'inizio del 2019 all'insegna dell'hype galoppante per la sempre più imminente uscita di capolavori annunciati del calibro di Resident Evil 2 e Kingdom Hearts 3.

Attorno al remake del grande classico dell'horror di Capcom e all'iconico action ruolistico di Square Enix graviteranno altri titoli che promettono di fare la felicità di altrettanti appassionati di videogiochi su tutti i principali sistemi, come New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch, Tropico 6 per PC e, in multipiattaforma, Tales of Vesperia Definitive Edition e Ace Combat 7.



Senza dilungarci oltre, vi lasciamo al nostro Video Speciale sui giochi più attesi in uscita per gennaio 2019. Buona visione!