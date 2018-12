Da Mario a Kirby, 5 lottatori ideali per iniziare a giocare a Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate è un picchiaduro ricchissimo di personaggi, ognuno caratterizzato da stili ben diversi tra di loro. Al momento del primissimo scontro, quindi, ritrovarsi subito a scegliere tra gli oltre settanta lottatori non è certo un’impresa facile.

Per questo, il team guidato da Sakurai vi chiederà di sbloccare gradualmente i combattenti, invece di renderli tutti disponibili sin da subito. Nonostante l'esorbitante quantità di guerrieri possa disorientare, esistono almeno cinque personaggi migliori di altri con cui prendere confidenza prima di gettarsi nella mischia dell’online.

Tra i personaggi di Super Smash Bros Ultimate consigliati per i nuovi giocatori o per chi voglia allenarsi ne abbiamo individuati cinque particolarmente meritevoli: Mario, la tenera pallina rosa Kirby, Pit (protagonista della serie Kid Icarus), Marth, il valoroso guerriero che abbiamo imparato a conoscere in Fire Emblem e infine Fuffi (Isabella) sindaco di Animal Crossing New Leaf.

Nel video che trovate in apertura potete vedere una carrellata completa dei migliori personaggi per iniziare a giocare a Super Smash Bros Ultimate, con una descrizione delle loro principali abilità.