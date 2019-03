Da Marvel's Spider-Man ad un Marvel Gaming Universe? Discutiamone in un Video Speciale

È davvero fattibile poter vedere, un giorno, un Marvel Gaming Universe dopo il successo riscontrato da titoli come Marvel’s Spider-Man? Cerchiamo di capire insieme quali sono le prospettive, le potenzialità e i limiti di un simile crossover.

Nel corso degli ultimi anni, il Marvel Cinematic Universe ha visto estendersi i propri confini in maniera costante. Le diverse produzioni cinematografiche sono state infatti state in grado di dar vita, collettivamente, ad un sempre più vasto puzzle a tema supereroistico. Tra i progetti più recenti spiccano Captain Marvel, esordito nelle sale da pochi giorni, e l'atteso The Avengers: Endgame, che farà invece il proprio debutto nel corso del mese di aprile 2019. Recentemente, inoltre, Marvel ha potuto addirittura festeggiare la conquista di ben tre Oscar, assegnati dall'Academy a Black Panther.

Sul fronte videoludico, la Casa delle Idee ha potuto recentemente vantare un altro grande successo: Marvel'S Spider-Man. L'esclusiva Playstation 4 è infatti stata accolta con unanime apprezzamento tanto dalla critica videoludica quanto dal pubblico. I grandi risultati conseguiti dal Team di Insomniac games potrebbero costituire un possibile punto di partenza per la creazione di un vero e proprio Marvel Gaming Universe? Un'ipotesi intrigante su cui cerchiamo di riflettere all'interno di questo nuovo Video Speciale: Buona Visione!