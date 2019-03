Da Mediaworld è tempo di Red Night: TV, smartphone, PS4 e Xbox One in offerta

Mediaworld ha deciso di prorogare la Red Night, la dodici ore di promozioni lanciata ieri sera alle 21 a sorpresa e che sarebbe dovuta terminare alle 9 di questa mattina. Gli utenti avranno a disposizione altre 12 ore di tempo per acquistare a prezzi scontati i vari prodotti in offerta.

Partendo proprio dagli accessori per il gaming e console, citiamo il bundle dell'Xbox One S da 1 terabyte + Forza Horizon 4 a 179 Euro rispetto ai 299 Euro precedenti, mentre la PlayStation 4 da 1 terabyte + tre giochi può essere portata a casa a 279 Euro rispetto ai precedenti 359 Euro. In offerta anche in bundle di Xbox One X da 1 terabyte Robot White SE + Fallout 76, a 349 Euro, per un risparmio di 150 Euro.

Per quanto riguarda il mercato della telefonia, iPhone 5s da 16 gigabyte è disponibile a 159 Euro, ma è molto importante anche l'offerta sul Galaxy Note 9 da 512 gigabyte nella colorazione Ocean Blue, che è disponibile a 799 Euro rispetto ai 1279 Euro di listino. Huawei P20 black, brandaizzato Vodafone invece passa a 369 Euro. Asus ZenFone 3 Deluxe invece passa a 189 Euro da 399 Euro.

Fronte TV, la Samsung UE65NU8000TXZT è disponibile a 1099 Euro dai precedenti 1199 Euro. L'LG 65UK6400PLB passa da 1199 a 699 Euro, mentre il Sony Bravia KD65AF9 può essere acquistato a 2999 Euro.

