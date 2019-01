Da Milestone a Lunar Great Wall: quattro chiacchiere con Baz giovedì alle 21:00

Giovedì 31 gennaio alle ore 21:00 scambieremo quattro chiacchiere con Andrea "Baz" Basiglio, ex sviluppatore di Milestone ora alle dipendenze di Lunar Great Wall Studios, studio italiano fondato da Marco Ponte

Il primo lavoro del team, al quale Baz ha contribuito in veste di direttore creativo, si chiama Another Sight, ed è approdato su Steam lo scorso 6 settembre. Si tratta di un platform dai toni steampunk con una marcata componente puzzle, ambientato nella Londra vittoriana del 1899. Another Sight racconta la storia di una ragazza non vedente e del suo amico gatto in un viaggio oltre il visibile e il reale, che tocca temi come la fiducia, l'amicizia e la perdita delle cose che diamo per scontate.

Giovedì 31 gennaio Andrea Basiglio avrà modo di parlare del titolo e della sua esperienza da sviluppatore con la nostra redazione. L'appuntamento, fissato per le ore 21:00, andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye