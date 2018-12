Da NieR Automata a FF XV Royal Edition, i migliori giochi Square Enix in offerta

Amazon.it sconta i migliori videogiochi targati Square Enix per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Qualche esempio? NieR Automata, Dragon Quest XI, Final Fantasy XII The Zodiac Age e Dissidia Final Fantasy NT.

Giochi Square Enix a prezzo scontato

La promozione di Amazon è valida solamente per un periodo limitato, la sezione di titoli non è e vastissima ma in elenco sono compresi alcuni titoli acclamati da pubblico e critica come NieR Automata, Dragon Quest XI e Lost Sphear, senza dimenticare Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, la raccolta definitiva in attesa di Kingdom Hearts 3...