Da oggi i fan di Dark Souls possono acquistare il medaglione Praise the Sun

Per celebrare il lancio di Dark Souls Remastered, Bandai Namco Entertaiment ha annunciato che ha partire da oggi è disponibile un nuovo oggetto da collezione per tutti i fan del gioco. Stiamo parlando del medaglione in bronzo "Warrior of the Sunlight's Grail".

L'oggetto è acquistabile da oggi sullo Store online di Bandai Namco Entertainment al prezzo di 74,99 euro. Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali del medaglione:

76 mm di diametro

100% puro bronzo

Include un supporto di metallo nero per posizionarla in verticale

Come recita la descrizione riportata sul sito ufficiale, "Ecco il Graal dei Guerrieri del Sole. Questo emblema ufficiale di Dark Souls è in parte un gioiello, in parte una medaglia, una ricompensa meritata per i veri seguaci del sole. L'oggetto ti impressionerà con i suoi dettagli e la sua qualità superiore; la medaglia da collezione è realizzata in puro bronzo al 100%. Porgi il tuo omaggio alle origini dell'acclamata serie di Dark Souls con questo emblema e Loda il sole."

Se volete dare una prima occhiata al medaglione "Warrior of the Sunlight's Grail", potete guardare le immagini riportate in calce alla notizia. Ricordiamo inoltre che Dark Souls Remastered è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, con la versione Nintendo Switch in arrivo durante l'estate.