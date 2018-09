Da oggi PlayStation Now consente di scaricare i giochi inclusi nel servizio

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire da oggi gli utenti PlayStation Now possono scaricare su PS4 i giochi inclusi nel servizio. In questo modo non sarà più necessario giocare in streaming.

Come specificato da Sony, alla stato attuale "la maggior parte" dei giochi PS4 inclusi nel catalogo PlayStation Now possono essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio, inclusi titoli come Bloodborne, Until Dawn e God of War 3 Remstered. A questi si aggiungono tutti i porting dei giochi PS2 inclusi nell'abbonamento, anche in questo caso senza nessun tipo di limitazione.

PlayStation Now non è mai arrivato in Italia, ma come molti utenti ricorderanno si tratta di un servizio che permette di giocare a una serie di titoli PS3 e PS4 in streaming, sia da PS4 che da PC. A partire da oggi, però, gli abbonati al servizio hanno la possibilità di scaricare direttamente i giochi PS4 e PS2 su PlayStation 4, senza più la necessità di giocare in streaming, il tutto senza costi aggiuntivi.

Una buona notizia per chi non dispone di una connessione a banda larga particolarmente efficiente. Alla luce di questa novità, PlayStation Now potrebbe arrivare anche in Italia nel prossimo futuro, presentandosi a tutti gli effetti come un'alternativa a Xbox Game Pass di Microsoft?