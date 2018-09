Da PlayStation Classic a Red Dead Online, tutte le novità della settimana su VG News

In quest'ultima settimana, relativamente tranquilla sul fronte delle uscite, a far parlare di sé sono stati i titoli protagonisti dei prossimi mesi, tra i quali figurano FIFA 19, Red Dead Redemption 2 e Kingdom Hearts 3. Sony ha stupito tutti svelando PlayStation Classic mentre Telltale Games, purtroppo, ha annunciato la sua chiusura. In Giappone, intanto, si sta svolgendo il Tokyo Game Show.

Pete Hines di Bethesda, tanto per cominciare, ha fatto una promessa bella grossa a tutti i fan della compagnia: ha infatti dichiarato che Fallout 76 verrà supportato per sempre! Non potrebbe essere altrimenti per un titolo multigiocatore, specialmente se consideriamo che i vecchi single-player della compagnia continuano ad essere giocati attivamente da milioni di giocatori nonostante gli anni che si portano sulle spalle.

Rockstar Games ha svelato tante informazioni sulle città e i villaggi della frontiera che i giocatori potranno esplorare in Red Dead Redemption 2. I membri della stampa specializzata hanno inoltre avuto modo di testarlo per la prima volta, portando alla luce tanti nuovi dettagli sul gioco. Abbiamo scoperto, ad esempio, che sarà interamente giocabile in prima persona e che la maniacale cura per i dettagli del team di sviluppo interesserà persino... i testicoli dei cavalli. Nel frattempo, Rockstar ha anche presentato Red Dead Online, diretta evoluzione della classica esperienza multiplayer di Red Dead Redemption che unisce la tipica narrativa della serie con un gameplay sia competitivo che cooperativo. Il suo debutto è fissato per il mese di novembre, dapprima in fase Beta.

Sulle nostre pagine è finalmente arrivata la recensione di FIFA 19, "uno show videoludico potente ed appariscente, dove le velleità simulative si mescolano con quelle più spettacolarizzanti" premiato da Giuseppe Arace con 8,7. EA Sports, intanto, ha rivelato le probabilità legate ai pacchetti FUT Premium Gold, illustrato il funzionamento dell'Intesa e svelato i calciatori più veloci del gioco.

Il 19 settembre ha finalmente fatto il suo debutto Nintendo Switch Online, necessario per giocare online ai titoli multiplayer dell'ibrida (con alcune eccezioni come Fortnite), e che permette di usufruire dei salvataggi cloud e di una libreria di giochi classici per NES in continua espansione. Tra le nostre pagine trovate i dettagli, i prezzi e la guida per abbonarsi a Nintendo Switch Online.

Questa settimana ha aperto i battenti il Tokyo Games Show 2018, la più grande fiera videoludica giapponese. Le novità in arrivo sono innumerevoli. Square Enix ha pubblicato la copertina ufficiale di Kingdom Hearts 3 disegnata da Tetsuya Nomura, ha mostrato il trailer esteso del mondo di Big Hero 6 e svelato una stupenda PS4 Limited Edition destinata al mercato giapponese. Capcom ha mostrato nuovi trailer di Resident Evil 2 Remake (con Claire, Leon, Ada e Sherry) e Devil May Cry 5 (incentrato su Dante), disponibili anche in italiano. Per quanto riguarda Jump Force, abbiamo scoperto che Goku potrà trasformarsi in Super Saiyan Blue e che includerà dei personaggi disegnati appositamente da Akira Toriyama. Per tutte le novità dalla fiera giapponese, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata al Tokyo Game Show 2018.

Epic Games si è infine decisa ad annunciare la data d'inizio della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, ovvero giovedì 27 settembre. Per celebrare l'annuncio, e per permettere ai giocatori di sbloccare le rimanenti ricompense del Pass della Battaglia della Stagione 5, ha anche attivato un gigantesco bonus all'esperienza pari al 400%! Sarà disponibile fino alle ore 14:00 di lunedì 24 settembre. Intanto, il cubo viola si è sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio e Fortnite ha polverizzato ogni record facendo registrare 78,3 milioni di giocatori attivi ad agosto.

Top & Flop News della settimana

La Top News di questa settimana spetta a Sony, che tra lo stupore generale ha seguito le orme di Nintendo annunciando PlayStation Classic, versione rivisitata della sua prima, indimenticabile console che verrà lanciata il 3 dicembre al prezzo di 99,99 €. È il 45% più piccola dell'originale e include 20 titoli classici preinstallati, tra i quali figurano Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms. La lista completa (diversa tra Giappone e Occidente) non è ancora stata resa nota, ma intanto sono già partiti i preordini, anche in Italia! Affrettatevi però, è ad alto rischio sold-out, come già accaduto in Nord America.

A malincuore, dobbiamo assegnare il titolo di Flop News a Telltale Games, che purtroppo nella serata di ieri ha annunciato la sua chiusura dopo 14 anni di attività, il licenziamento di oltre 200 dipendenti e la cancellazione di tutti i progetti, inclusi The Walking Dead: The Final Season (che si fermerà al secondo episodio), The Wolf Among Us 2 e Stranger Things. Le motivazioni sono puramente finanziarie: il CEO Pete Hawley ha affermato che, nonostante il successo di critica dei prodotti pubblicati nell'ultimo anno, le vendite si sono rivelate estremamente deludenti, al punto da non poter più garantire la sopravvivenza dello studio.