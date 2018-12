Da Pokemon a Fortnite: i 10 Video a tema Gaming più visti su Youtube nel 2018

In occasione dell'avvicinarsi della fine dell'anno, Youtube ha reso nota la classifica dei dieci video inerenti al mondo videoludico più visti nel corso dell'anno.

La lista è sicuramente interessante, e al suo interno troviamo sia conferme sia alcune posizioni più inaspettate. Qui di seguito, potete vedere nel dettaglio le dieci posizioni, rappresentate dal titolo del video in questione:

32 Kill Solo Squads!! Fortnite Battle Royale Gameplay – Ninja Fortnite with Ninja | Overtime 3 | Dude Perfect *NEW* TRAP TUNNEL RACE Gamemode In Fortnite Battle Royale! Police Try Playing Grand Theft Auto 5 Without Breaking Any Laws Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Pokémon: Let’s Go, Eevee! Trailer First Look at Nintendo Labo Fallout 76 – Official Teaser Trailer Official Call of Duty®: Black Ops 4 — Multiplayer Reveal Trailer When you shoot a John Wick once Fortnite Music Video – Boogie Bomb (Gucci Gang Parody)

Visto l'incredibile successo ottenuto dal gioco nel corso del'ultimo anno, non stupisce forse vedere Fortnite occupare numerose posizioni. In particolare, il titolo di Epic Games conquista l'interno podio, occupando prima, seconda e terza posizione. In questo contesto Ninja si conferma come streamer di riferimento per i fan di Fortnite, occupando con due suoi video i vertici della classifica.

Nel corso del 2018, hanno poi trovato ampio spazio su Youtube i trailer ufficiali di alcuni giochi molto attesi. Tra questi troviamo Pokemon Let's Go Pikachu/ Pokemon Let's Go Evee, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, Fallout 76, il cui Teaser Trailer guadagna la settima posizione, e Call of Duty Black Ops 4, che conquista l'ottava posizione grazie al Trailer di annuncio della modalità multiplayer. Una menzione d'onore anche al particolare mix tra videogioco e fai-da-te proposta dalla Casa di Kyoto: Nintendo Labo si posiziona infatti in sesta posizione.